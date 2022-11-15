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10大死因第5位！糖尿病引發全身病變　定期監測血糖不遺憾

▲▼花蓮衛生局為提升鄉親對糖尿病的關注，以「e起控糖 守護心腎」為主題，喚起大眾對於糖尿病的重視。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲花蓮衛生局為提升鄉親對糖尿病的關注，以「e起控糖 守護心腎」為主題，喚起大眾對於糖尿病的重視。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

適逢11月14日聯合國世界糖尿病日到來，為提升花蓮鄉親對糖尿病的關注，以「e起控糖 守護心腎」為主題，目的在喚起大眾對於糖尿病的重視，呼籲民眾關心糖尿病，也提醒糖友注意血糖控制，同時需小心自身心腎病變風險。

 花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，多數國人罹患的第2型糖尿病人口持續增加，特別是40歲以下年輕族群的發病率逐年提升。依據衛生福利部去年國人十大死因統計顯示，糖尿病為花蓮縣死因佔第5位，由於糖尿病屬於複雜的慢性代謝性疾病，若沒有控制好，將引起全身性的大、小血管及神經等病變，例如中風、心臟病、腎臟病、視網膜病變、足部壞死等嚴重之併發症，嚴重影響其生活品質。所以特別提醒糖尿病友，定時監測血糖，眼底視網膜檢查及尿液微量白蛋白篩檢，可及早偵測初期併發症，減少失明機率並降低腎臟病變發生，避免病患及家人一生的遺憾。

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▲▼花蓮衛生局為提升鄉親對糖尿病的關注，以「e起控糖 守護心腎」為主題，喚起大眾對於糖尿病的重視。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲衞生局呼籲糖尿病友定時監測血糖，眼底視網膜檢查，可及早偵測初期併發症。

朱家祥局長進一步表示，花蓮縣糖尿病患者參加「花蓮縣糖尿病共同照護網」，就可享有醫師專業診療、營養師諮詢衛教、護理師足部照護，及視力、尿液、血液定期檢查等全面性的服務。也可參加各鄉鎮市衛生所的糖友支持團體，學習更多自我照顧技巧，大大降低合併症發生的風險。建議民眾應培養規律運動的習慣，飲食均衡，多攝食蔬菜和全穀類，注意三低二高原則（低油低糖低鹽高纖高鈣），積極控制體重和理想腰圍（女性小於80公分；男性小於90公分）。

▲▼花蓮衛生局為提升鄉親對糖尿病的關注，以「e起控糖 守護心腎」為主題，喚起大眾對於糖尿病的重視。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

花蓮縣醫療院所參與「全民健保糖尿病品質支付服務方案」共計34家，藉由醫師、護理師、營養師與藥師等專業團隊，提供以「病人為中心」的共同照護模式。

▲▼花蓮衛生局為提升鄉親對糖尿病的關注，以「e起控糖 守護心腎」為主題，喚起大眾對於糖尿病的重視。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲民眾應培養規律運動的習慣，飲食均衡，多攝食蔬菜和全穀類，注意三低二高原則。

花蓮縣民眾應培養規律運動的習慣，飲食均衡，多攝食蔬菜和全穀類，注意三低二高原則。衛生局為提高民眾對糖尿病的認識以及達到早期發現、早期治療的預防成效，提供整合式篩檢、社區巡迴糖尿病視網膜檢查、成立糖尿病照護網及糖尿病友支持團體，推廣健康減重、代謝症候群防治等，希望民眾能時時關心自己及家人健康。另糖尿病患者定期回診時除注意血糖是否達標以外，也要特別注意腎臟、心臟，回診時主動詢問醫師目前的「血糖控制狀況、腎臟功能以及如何預防心臟衰竭」3大問題，才能更加掌握自己的器官病變風險。「花蓮縣糖尿病共同照護網」資訊，可上花蓮縣衛生局網站https://ppt.cc/fQmuXx查詢。

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死因糖尿病病變定期監測血糖遺憾

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