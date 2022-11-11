年年跑船卻是約聘！船員工作無保障　工會籲交部廢除定期契約範本

▲船員年年跑船卻僅能簽短期的定期契約，中鋼通運工會赴交通部抗議，要求交通部廢除「定期契約範本」。（圖／工會提供）

記者李姿慧／台北報導

目前台灣航運公司雇用船員，大多採用「定期契約範本」(譬如10個月一聘)，造成船員年資中斷、不連續，影響船員工作權保障，中鋼通運工會今(11/11)約有50人赴交通部抗議，要求交通部廢除「定期契約範本」。交通部航港局表示，該案已在處理中，今年將有成果。

中鋼運通工會研究員陳柏謙指出，由於《船員法》第13條明定『雇用人僱用船員僱傭契約範本，由航政機關定之。』因此交通部以此為依據，僅訂定了「定期契約範本」，導致長期以來台灣航運公司與船員簽的是「定期勞雇契約」，船員須年年簽訂，造成船員年資中斷、不連續，就像臨時約聘人員一樣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中鋼通運工會赴交通部抗議，要求交通部廢除「定期契約範本」。（圖／工會提供）

陳柏謙說，航運公司在定期契約約滿後，可以無需具備任何理由，即再不與船員簽訂下一年度的定期契約，導致實際上台灣船員的工作權近乎毫無任何保障。

中鋼運通工會強調，航運公司對船員的需求，以及船員的工作性質，皆是屬於具有繼續性之性質之勞動狀態，常態下自然應屬不定期契約(屬一般勞工持續性聘用契約)，然而交通部單獨所訂定的「定期勞雇契約」，卻導致實質上船員近乎喪失了與航運公司簽訂「不定期」契約的可能性。航運公司皆以交通部所訂定之「定期勞雇契約」為範本，與船員訂定定期契約。

中鋼通運企業工會理事長王慶宏表示，台灣海運界船員大多在船上時間約10個月，根據國際規定，船員最多僅能在船上待12個月，12個月一定要下船，在海上生活不能待太久，對勞工是一個保障，不過因有船員被高薪低報，到法院訴訟後才發現簽訂的是定期雇用契約，雖是不定期雇用身分，但簽的確是定期契約，各航運公司說這是依照交通部範本，它們沒有違法，交通部範本根本就是為航商設計，也讓船員輕易就被中斷雇用。

▲中鋼通運工會赴交通部抗議，要求交通部廢除「定期契約範本」。（圖／工會提供）

工會表示，船員法其實未規定船員僱傭契約得為定期或不定期契約，判定船員與航運公司所簽訂的勞雇契約，究竟應為定期或不定期，應回歸到《勞動基準法》第9條第1項的規範中來檢視確認。無論航運公司對於船員勞動力需求，並不符合勞基法訂定定期契約所要求各項特殊要件，船員工工作性質屬於具繼續性勞動，航運公司應與船員簽訂具有工作權保障不定期契約、而非工作權毫無保障的定期契約。

工會也疾呼交通部廢除定期契約範本，強調船員工作為具繼續性之勞動，船員與航運公司應簽訂不定期契約。對此，交通部航港局表示，航運公司與船員簽定期或不定期契約，應由雙方做協調，交通部無預設立場，針對定期契約範本該案處理預計今年底前會有結果。

▼中鋼通運工會赴交通部陳情。（圖／工會提供）

