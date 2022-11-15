相親被妹子緊盯眼睛！他一查驚見「右眼球長腫瘤」 　2情況別拖了

▲男被相親正妹盯著眼睛看一查是腫瘤。（示意圖／翻攝自PAKUTASO.COM）

記者鄭思楠／綜合報導

杭州一男生小張（化名）近日參加一場相親，發現坐在對面的正妹一直在觀察自己，細細詢問後相當尷尬，原來對方是在看他右眼球裡長的一個「黑點」。小張十分擔心自己的「黑點」是惡性腫瘤，急忙趕到杭州市第三人民醫院就診。手術後的病理報告顯示為結膜色素痣，這是一種原發於結膜的良性腫瘤。

據《錢江晚報》報導，近日，20多歲的小張（化名）急忙找到杭州市第三人民醫院眼科，訴說困擾。原來在小時候，父母就發現他右眼球裡長了一個「小黑點」，有點像身上長的痣，但由於「黑點」並未影響視力或產生其他健康問題，便沒在意。

直到最近，在一場父母安排的相親會上，小張發現坐在對面的女生一直在觀察自己，細細詢問後相當「尷尬」。原來是隨著自己年齡增大，「黑點」也在不斷增大，甚至在它的周圍還出現了一片褐色斑塊。

小張上網查了資料，十分擔心自己的「黑點」是惡性腫瘤，急忙趕到杭州市第三人民醫院就診，「我的眼睛好像發黴了，網上說可能是惡性腫瘤，還有救嗎……。」

醫生仔細檢查了小張眼部，只見他右眼外側眼白處，除了一個麥粒大小的黑色腫物外，球結膜有大面積的色素沉積，形成了一個6mm*12mm大小的褐色斑片，並隱約有血管長入，需要進行手術治療。

醫生表示，「如果要將黑色腫物和褐色斑片一併切除的話，切除的面積會比較大，同時切除的地方需要周圍組織分離牽拉移行來覆蓋，若周圍組織不足以覆蓋手術創面，就需要通過羊膜移植來覆蓋創面。此外，切除的腫物和斑塊還需要分別進行病理檢查，精確鑑定病變性質。」

所幸，手術非常成功，無需羊膜移植，術後病理報告為結膜色素痣，這是一種原發於結膜的良性腫瘤，極少惡變，這下小張心裡的石頭終於落地。

醫生指出，眼睛上確實會長各種各樣的腫物，長在眼睛的黑斑，除了最常見的良性色素痣，還可能是由於種族性黑變病、眼黑色素增多症、原發性獲得性黑色素增多症等所導致的。也可能是一些像「痣」的惡性腫物，如結膜惡性黑色素瘤：它是發生在眼部最嚴重的腫瘤之一，有可能是由早已存在的結膜色素痣惡化而來，或是從原本空白的地方直接生長出來，雖然發生在眼睛，但也會發生全身轉移，普通人難以精準區分，因此「吃了苦頭」。

醫生建議，若因眼睛斑點出現看東西模糊不清、疼痛等眼部的不適症狀，或者是色素面積變大、顏色加深，請及時前往眼科專科門診就診，並進行相關治療。