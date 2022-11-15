　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

相親被妹子緊盯眼睛！他一查驚見「右眼球長腫瘤」 　2情況別拖了

▲▼手機,追劇,視力,維他命,維生素,眼睛,隱形眼鏡。（圖／翻攝自PAKUTASO.COM）

▲男被相親正妹盯著眼睛看一查是腫瘤。（示意圖／翻攝自PAKUTASO.COM）

記者鄭思楠／綜合報導

杭州一男生小張（化名）近日參加一場相親，發現坐在對面的正妹一直在觀察自己，細細詢問後相當尷尬，原來對方是在看他右眼球裡長的一個「黑點」。小張十分擔心自己的「黑點」是惡性腫瘤，急忙趕到杭州市第三人民醫院就診。手術後的病理報告顯示為結膜色素痣，這是一種原發於結膜的良性腫瘤。

據《錢江晚報》報導，近日，20多歲的小張（化名）急忙找到杭州市第三人民醫院眼科，訴說困擾。原來在小時候，父母就發現他右眼球裡長了一個「小黑點」，有點像身上長的痣，但由於「黑點」並未影響視力或產生其他健康問題，便沒在意。

直到最近，在一場父母安排的相親會上，小張發現坐在對面的女生一直在觀察自己，細細詢問後相當「尷尬」。原來是隨著自己年齡增大，「黑點」也在不斷增大，甚至在它的周圍還出現了一片褐色斑塊。

小張上網查了資料，十分擔心自己的「黑點」是惡性腫瘤，急忙趕到杭州市第三人民醫院就診，「我的眼睛好像發黴了，網上說可能是惡性腫瘤，還有救嗎……。」

醫生仔細檢查了小張眼部，只見他右眼外側眼白處，除了一個麥粒大小的黑色腫物外，球結膜有大面積的色素沉積，形成了一個6mm*12mm大小的褐色斑片，並隱約有血管長入，需要進行手術治療。

醫生表示，「如果要將黑色腫物和褐色斑片一併切除的話，切除的面積會比較大，同時切除的地方需要周圍組織分離牽拉移行來覆蓋，若周圍組織不足以覆蓋手術創面，就需要通過羊膜移植來覆蓋創面。此外，切除的腫物和斑塊還需要分別進行病理檢查，精確鑑定病變性質。」

所幸，手術非常成功，無需羊膜移植，術後病理報告為結膜色素痣，這是一種原發於結膜的良性腫瘤，極少惡變，這下小張心裡的石頭終於落地。

醫生指出，眼睛上確實會長各種各樣的腫物，長在眼睛的黑斑，除了最常見的良性色素痣，還可能是由於種族性黑變病、眼黑色素增多症、原發性獲得性黑色素增多症等所導致的。也可能是一些像「痣」的惡性腫物，如結膜惡性黑色素瘤：它是發生在眼部最嚴重的腫瘤之一，有可能是由早已存在的結膜色素痣惡化而來，或是從原本空白的地方直接生長出來，雖然發生在眼睛，但也會發生全身轉移，普通人難以精準區分，因此「吃了苦頭」。

醫生建議，若因眼睛斑點出現看東西模糊不清、疼痛等眼部的不適症狀，或者是色素面積變大、顏色加深，請及時前往眼科專科門診就診，並進行相關治療。

►「台中日光溫泉會館」雙人4399元！一泊二食＋爽泡湯

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
競速害命7人落網！囂張男中2槍躺醫院　瘋狂慶生趴最小14歲
月賺5萬恐倒貼「為何一堆人狂選里長」　神人曝1真相
苗栗身價百億企業家住宅大火！　木屋招待所燒光
統神神預言！「ALL IN台積電」爆買20張　2周後狂飆10
元元家裡全裸泡澡遭闖入！　大尺度畫面被硬PO網
海灘「沖來3具血屍」遊客超淡定！　比基尼妹繼續玩
炎亞綸驚喜發文「我們結婚了」　女主角是15年知己

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習拜會中美隨行官員身份曝　劉鶴接班人何立峰「實習」對話磋商

相親被妹子緊盯眼睛！他一查驚見「右眼球長腫瘤」 　2情況別拖了

「拜習會」白宮新聞稿有重要微變化　黃奎博：給民進黨政府的暗示

巴黎世家推「洋芋片包包」要價5萬　上海富人超愛已全數訂爆

習近平見馬克宏：中國主張俄烏停火和談

陽台一灘死水出現「小東西游動」　屋主揉眼一看竟是「小魚苗」

王毅指「習拜會」達到預期目的　中美已劃清紅線防止衝突

陸官媒曝「習拜會」細節：拜登雙手緊握習、台灣問題是第一條紅線

大陸再暴增17772例！石家莊放寬防疫　居民反而怕爆「不敢出門」

陸在原木發現全球新物種　「變態級蟑螂」畫面曝光

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

最凶猛的「百香果綠茶」 店員擰開瓶蓋突大爆炸

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

聽嬤道別「約定來世再見」　離世愛犬突流淚展感人靈性

林玉書淚崩退賽《全明星4》　郭泓志也哭了：黃隊留她一個位子

學生帥氣跳高誤踢竿子　狠砸老師臉上全場爆笑

習拜會中美隨行官員身份曝　劉鶴接班人何立峰「實習」對話磋商

相親被妹子緊盯眼睛！他一查驚見「右眼球長腫瘤」 　2情況別拖了

「拜習會」白宮新聞稿有重要微變化　黃奎博：給民進黨政府的暗示

巴黎世家推「洋芋片包包」要價5萬　上海富人超愛已全數訂爆

習近平見馬克宏：中國主張俄烏停火和談

陽台一灘死水出現「小東西游動」　屋主揉眼一看竟是「小魚苗」

王毅指「習拜會」達到預期目的　中美已劃清紅線防止衝突

陸官媒曝「習拜會」細節：拜登雙手緊握習、台灣問題是第一條紅線

大陸再暴增17772例！石家莊放寬防疫　居民反而怕爆「不敢出門」

陸在原木發現全球新物種　「變態級蟑螂」畫面曝光

快訊／屏東萬大橋下死亡車禍！騎士與貨櫃車擦撞　倒地慘遭輾斃

俄立法禁LGBT遊戲　點名《最後生還者》《鬥陣特攻》最高可罰250萬元

劉櫂豪造好新台東原住民族政見　爭取舉辦南島國際博覽會

為12年前「土石場案」！彰化候選人李俊諭提告　黃盛祿：歡迎提告

正妹選里長提「丈夫不履行弄啊弄之義務」罰買愛馬仕！超狂10政見曝

離捷運站多近算「捷運宅」？　網一面倒喊：步行10分鐘極限

刑事訴訟法修正案三讀通過　將依人身自由拘束程度區分處分種類

LIVE／下周可望戶外脫口罩　指揮中心最新說明

皮卡丘看「這部位」分男女！華航揭「彩繪機9隻寶可夢中選原因」

台灣科技公司是俄羅斯軍事供應商？　外交部：願配合落實國際制裁

大陸熱門新聞

女主播「同時交往10男」　真面目曝光

特斯拉驚悚「鬼駕駛」！時速突飆198...致2死3傷

他慘被戴綠帽！騎車3天3夜追出軌妻

重慶孕婦下體出血禁出社區就醫　拖4hrs流產

醫生一眼看出鄰桌女長腦瘤！曝3關鍵特徵

發現網路被鄰居偷用怒改密碼　他收到紙條秒後悔

18歲時落水BV包被沖走！12年後竟意外尋回

50歲男叼菸跑42km完賽　歷年成績曝

女兒狂買網購　父親崩潰一刀殺了她

「習拜會」不支持台獨！　習近平：不可逾越紅線　

「習拜會」涉台立場暫無共識

陸發現全球新物種！新型蟑螂畫面曝

陽台一灘死水出現「小東西游動」 屋主揉眼一看竟是「小魚苗」

巴黎世家洋芋片包　上海門市全數訂爆

更多熱門

相關新聞

熟男帶女兒相親　被前妻爆料：想生男的

熟男帶女兒相親　被前妻爆料：想生男的

山東聊城一名25歲女子最近與一名熟男相親，相處起來的感覺還不錯，但對方離過婚，還帶著一個女兒，猶豫之下，女子於是上網詢問網友。不料，對方的前妻竟聯絡上了女子，爆料男方想要「追生」兒子，自己不願意才離婚，而且離婚至今才過了一個星期而已。

5大護眼食物多吃避免雙眼病變

5大護眼食物多吃避免雙眼病變

大便有血當痔瘡？醫曝「超有感1症狀」秒揪大腸癌

大便有血當痔瘡？醫曝「超有感1症狀」秒揪大腸癌

眼睛爆血管！名醫驚揭3隱憂　「恐是中風前兆」

眼睛爆血管！名醫驚揭3隱憂　「恐是中風前兆」

女嬰屁股長出巨瘤　重量是她2倍

女嬰屁股長出巨瘤　重量是她2倍

關鍵字：

眼睛相親腫瘤

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸驚喜發文「我們結婚了」

被誦經師拉進死角！葬儀社女員工「求救Siri」成功逃跑

60歲許效舜「主持費遭砍半」！10年節目慘停播

即／桃市里長候選人突過世！

叫床聲太大！警方「聽聲辨位」破獲全裸淫窟

男同學玩碟仙「結局超毛」　師父：還在水裡

陳建州宣布PLG重大決定

女與男友私奔　父敲門驚見被分屍35塊

「一戴套秒軟」網尷尬＋1！醫羞吐3原因

館長合體魔獸！曬經典pose「變小隻馬」

「比悲傷更悲傷的凶宅」398萬求售　鄉民點出另類亮點

正妹參選里長！政見竟包含招商迪士尼

22縣市最新當選預測！六都幾乎「藍一片」

Apple ID被盜「拿不回來」　4預防神招曝光

柯志恩掃街忘關麥克風　驚吐真心話

更多

最夯影音

更多
3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍
賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面