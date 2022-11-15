陳時中：上任成立遊戲專責單位　實踐兒童公民權

▲陳時中近日參觀特色公園。（圖／翻攝自Facebook／陳時中，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉11天後就要投票，民進黨候選人陳時中15日透過臉書發文表示，未來會成立兒童遊戲專責單位，也會導入遊戲空間營運思維，並讓兒童實質參與，更會正視極端氣候影響，增設遮蔭設施、戲水空間等，期待未來的台北，不是如競爭對手、國民黨候選人蔣萬安描述「充滿嬰兒的啼哭聲」，而是一座充滿孩子的歡笑聲的城市。

陳時中今天透過臉書分享與特色公園盟的代表、市議員們，一起關心公園空間設計及特色遊具改造的議題，交流的過程中，大家踴躍談及過去幾年來，如何與議員們共通努力，成功在台北推動公園特色化，更逐步往全國推展，包括桃園、屏東，越來越多有趣、創意、兼具設計感的遊具在全台各地的公園生根。

陳時中表示，他相當認同特公盟的概念與主張，也在當天立即簽署了政策承諾書，並確切保證：第一，正視極端氣候影響，增設遮蔭設施、戲水空間、優先採用自然鋪面；第二，成立兒童遊戲專責單位，盤點城市空間；第三，導入遊戲空間營運思維，遊戲權與安全不打烊；第四，兒童實質參與入法化，實踐兒童公民權。

陳時中表示，過去，在衛福部長任內，社家署與各部會努力推動遊戲場的定期檢驗，提升兒童的遊戲安全，未來，他當市長，也將城市的遮蔭、降溫，視為淨零碳排調適政策的重中之重，給孩子充分的遊戲空間、遊戲權利，是促進孩子健康成長、學習的重要關鍵，對於一些比較具有挑戰性的探索遊具，應該有更多的社會溝通，讓大家懂得讓孩子嘗試，try and error，這才能促進孩子的成長，激發孩子的創意。

陳時中談及，他期待未來的台北，不是如競爭對手描述「充滿嬰兒的啼哭聲」，而是一座充滿孩子的歡笑聲的城市，他已經準備好，也深深相信，在大家的共同努力之下，一定會在11天後，迎接一個更好的台北。