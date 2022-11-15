角逐台北市長！這位候選人「最高學歷只有幼稚園」　超狂背景曝

▲律師童文薰角逐台北市長選舉。（圖／翻攝自Facebook／童文薰台北市長參選人）

記者邱晟軒／綜合報導

九合一大選進入最後倒數，目前在中選會網站已可查閱選舉公報。對此，台北市議員王鴻薇就發現，曾在美國紐約州擔任過律師的台北市長候選人童文薰，在選舉公報上的最高學歷竟只有幼稚園，王鴻薇笑翻直呼「這是對某些人假學歷的嘲笑和反諷嗎？」

王鴻薇今（15日）在臉書發文貼出無黨籍台北市長候選人童文薰的選舉公報截圖，1965年生的童文薰是台北市長候選人，曾擔任新竹科學園全友公司法務、美國紐約州律師、國際人權律師、ADOBE公司法律顧問、矽谷電動車新創投資、WETW元宇宙鍛造先驅者以及智慧行動科技公司創辦人，經歷可謂相當豐富。

童文薰的政見欄位則指出，建構台北數位科技城、舉辦四城論壇、建造花博數位金融城、成立台北市棒球隊、加速違老都更、開放家庭幫傭、「快樂」解決內湖交通以及建立動物醫院等。

▲童文薰在選舉公報上的最高學歷為幼稚園，引發熱議。（圖／中選會）

不過，童文薰的最高學歷竟只有「板信幼稚園」。王鴻薇在臉書發文笑稱，「哈哈，這是對某些人假學歷的嘲笑和反諷嗎？選舉公報隨便寫都沒事啦！對喔，高雄還有一個實習醫生冒充長庚醫生寫在選舉公報上的。」

貼文曝光後，立刻引起網友熱烈迴響「反諷一群政治人物洗學歷」、「真實的學歷，真的沒有人想去查，讚」、「太謙虛總比澎風好」、「學歷可低報不可浮報，至少不會犯登載不實刑責」、「童律師的學歷可是貨真價實的，感覺上，童律師這次是志在參選不在當選，海K民進黨也挺精采的」。

▲童文薰在政見發表會上直言「改變台北從法辦蔡英文開始」。（圖／翻攝自YouTube／臺北市選舉委員會）

童文薰日前曾在政見會中以一句「改變台北從法辦蔡英文開始」引發熱議。她批評政黨政治，表示某些候選人有婆婆在背後指揮，然而自己無黨無派，「沒有婆婆指揮我」，也沒有一大家族要照顧，需要幫政二代、政三代安差職位。

童文薰強調，自己身為台灣、美國紐約州雙料律師，擁有豐富國際貿易經驗、人權事務與產業經驗。她強調，自己上任後一定會做到三件事，就是「公平、公平、公平」，市政的根要變好，就要掌握科技、民主、法治三件事。

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