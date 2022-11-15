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等到了！麥當勞「香芋派」限時35天回歸　酥脆派皮尬芋頭餡太罪惡

▲▼麥當勞香芋派回歸。（圖／業者提供）

▲麥當勞香芋派回來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

芋頭控等到了！麥當勞超人氣甜點「香芋派」終於重磅回歸，不僅每一口都能吃到濃郁芋頭香，還有芋頭顆粒，搭配酥脆派皮，罪惡爆表，11月16日起至12月20日限時35天開吃。另，近日SUBWAY則首度選用台灣在地豬肉強勢推出期間限定「黑胡椒嫩豬堡」，通通不能放過。

▲▼麥當勞香芋派回歸。（圖／業者提供）

▲麥當勞香芋派吃得到芋頭顆粒。

麥當勞冬季限定「香芋派」回來了，特意選用綿密芋頭餡搭配酥脆派皮，大口咬下還吃得到芋頭顆粒，開賣至今深受不少甜點控喜愛，每年就等著開賣時間準備搶吃，而這罪惡美味將於11月16日至12月20日在全門市正式開賣或售完為止，明天肯定要先衝一波。

▲▼SUBWAY首次推出期間限定黑胡椒嫩豬堡 。（圖／業者提供）

▲SUBWAY近日首度推出期間限定黑胡椒嫩豬堡 。

另，SUBWAY近日則首度選用台灣在地豬肉強勢推出期間限定「黑胡椒嫩豬堡」，其豬肉是以醬油、米酒醃製，再撒上黑胡椒調味，並將表面煎至金黃微焦，口感鹹甜涮嘴，再任意搭配喜歡的蔬菜、及新鮮現做麵包，讓人忍不住一口接一口，即日起至12月31日限時開賣，趕緊衝門市嚐鮮去。

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