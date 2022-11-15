放了滿滿酥炸鱈魚條、梅粉地瓜條！超狂「起司炸魚番薯比薩」開吃

▲超狂「雙濃起司炸魚番薯比薩」限定開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接睽違4年的世足賽，人氣速食品牌「必勝客」特意打造超狂「雙濃起司炸魚番薯比薩」，把英國經典街頭美食炸魚薯條結合台灣地瓜，搭配濃郁切達起司醬，還撒上梅粉增添口感，並同步祭出外帶買大送大或外送買大送小優惠，即日起至12月19日限時開賣或售完為止。

▲比薩擺滿酥炸鱈魚條、地瓜條。

必勝客強勢推出英台大車拼「雙濃起司炸魚番薯比薩」，一邊鋪滿外酥內軟的英式炸鱈魚條，搭配香甜美乃滋，另一邊則選用台農66號紅心地瓜、57號黃金地瓜製成地瓜條下鍋油炸，並撒上台式梅粉，最外圈更放了紫心地瓜泥增添口感，最後淋上特濃切達起司醬，結合2倍莫扎瑞拉起司，打造超濃郁滋味，即日起至12月19日限時開賣，還享外帶買大送大或外送買大送小優惠，趕緊手刀衝嚐鮮。

▲麥當勞香芋派限時35天回歸。

另，麥當勞冬季限定「香芋派」也宣布重磅回歸了，特意選用綿密芋頭餡搭配酥脆派皮，大口咬下還吃得到芋頭顆粒，開賣至今深受不少甜點控喜愛，每年就等著開賣時間準備搶吃，而這罪惡美味將於11月16日至12月20日在全門市正式開賣或售完為止，明天肯定要先衝一波。

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