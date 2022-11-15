壓軸11天突圍！蔣萬安vs陳時中「致勝密碼就靠夫人牌」一次看

▲蔣萬安、陳時中的「夫人接連亮相拉票」 。（合成圖／記者陳煥丞、林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

大選進入壓軸11天，國民黨候選人蔣萬安打出「夫人牌」，在節目深情對著嬌妻石舫亘唱著《告白氣球》，而石舫亘將挺著6個月孕肚參與行程催票；民進黨候選人陳時中則在音樂會上甜蜜同框太太孫琬玲，並感性喊話「900多天加上選舉100多天以來，我從來沒有謝謝過妳，謝謝妳對我的包容。」

為了更親近人民，與走進婆婆媽媽的心坎裡，「夫人牌」可說是選情突圍的致勝關鍵，回顧上一屆的九合一大選，《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計，人氣不輸老公的第一名，正是台北市長柯文哲老婆陳佩琪奪下。

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不過，陳佩琪也曾幽默應對，她表示夫人牌沒什麼用，因為有用的話，「今天台北市長就不是柯文哲了！」

文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳曾解釋，夫人牌亮麗出場，通常是在選前最後10天，一般來說是選情陷入膠著、勁敵殺得難分難解，或是策略用盡之時，透過夫人們親自出馬來替老公形象加分。

▲陳時中與夫人孫琬玲首次甜蜜同框。（圖／陳時中競選總部提供）



上周日（13日），陳時中舉辦「唱咱的歌行咱的路」音樂會，夫人孫琬玲是以大提琴家的專業形象首次曝光。陳時中搭著愛妻的肩膀，也甜蜜貼臉放閃，接著並感性喊話「900多天加上選舉100多天以來，我從來沒有謝謝過妳，謝謝妳對我的包容，對我的支持，我才有這個力量繼續往前走，謝謝妳」。

據悉，陳時中與孫琬玲結婚40年，育有兩子，孩子分別為骨科醫師與藝術家，一家人行事非常低調。而當年兩人剛結婚時，孫琬玲為了陳時中放棄出國進修的機會，後來孫琬玲再度申請到進修獎學金，卻又不捨大兒子沒人照顧，結果陳時中喊話，「媽媽若不要（幫忙帶小孩），我揹著小孩看病人也要讓妳去。」

陳時中便擔下照顧孩子的重擔，孫琬玲也如願出國進修，而她回國後，擔任台北愛樂交響樂團，以及台北市立交響樂團等大提琴首席，目前則在台北市仁愛國中音樂班任教。

▲蔣萬安與愛妻石舫亘上節目放閃。（圖／翻攝自YouTube／台灣啟示錄）

另一陣營的蔣萬安也不落人後，他帶著嬌妻石舫亘上節目，全程錄影中，石舫亘的眼神總是離不開丈夫身上，蔣萬安乾脆把攝影棚當作KTV，唱起《告白氣球》要對老婆示愛。除此之外，石舫亘將挺著6個月孕肚跑行程催票，蔣萬安表示，太太會擔任分身，一起向市民鄉親懇託，「她是一個非常好的傾聽者，我都一直非常感激。」

事實上，蔣萬安與石舫亘在2008年結婚，分別有11歲與1歲寶貝兒子，如今肚子有6個月大的寶寶，美滿家庭猶如全民模範。而石舫亘除了是超級助選員外，更是事業女強人，她在美國紐約讀完MBA後便進入金融業打拚，而eBay任職期間，一路從資產管理、設備採購，5年後晉升到科技營運部的主管職；目前則是網路科技創業家，極力推廣科技女力。