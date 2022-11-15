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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北第5選區／議員候選人搶站華江橋！吳達偉笑曝「事後走光照」

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲民進黨議員候選人和林佳龍一起到華江橋拜票。（圖／翻攝自石一佑臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

九合一選舉倒數剩下不到2個禮拜，新北第5選區議員候選人全都卯足全力拚選戰。今（15）日民進黨候選人全都跟著新北市長候選人林佳龍一起到華江橋拜票，但仔細一看發現，其中還夾著民眾黨候選人吳達偉，形成特別的「綠白合」畫面。事後吳達偉還搞笑PO出「走光照」，笑說站久了，位子就是自己的。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲▼吳達偉夾在戴瑋姍和黃淑君中間。（圖／翻攝自吳達偉臉書）

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

今早林佳龍前往板橋區華江橋前方路口拜票，民進黨議員候選人戴瑋姍、山田摩衣、黃俊哲、黃淑君、石一佑也都帶著團隊一同在路口拜票，場面相當浩大。不過仔細一看發現，吳達偉剛好和民進黨候選人站在一起，形成另類綠白合的畫面。

吳達偉也在臉書表示，一早到了華江橋，才發現大家都看中同一個地點，不過到了9點，多數候選人還有行程就先離開了，現場只剩下他自己一人，也搞笑PO出「走光照」，笑說「原本站路口的位置，遇到一堆人來站怎麼辦？站得比別人早，站得比別人久就好啦」。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲吳達偉笑曝「走光照」。（圖／翻攝自吳達偉臉書）

此外，無黨籍候選人郭柏成和顏維勳今早也到同一地點向民眾打招呼，雖然2人的團隊勢力單薄，但面對民眾的積極度完全不輸其他人。顏維勳也說，自己只帶著一張馬椅（木梯），沒有精緻的看板，看起來像是處於弱勢，但其實有不少工人被他樸實的特色吸引。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲▼郭柏成（上）和顏維勳（下）也在華江橋拜票。（圖／翻攝自郭柏成、顏維勳臉書）

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

除了路口之外，也有候選人選擇到市場拜票，山田摩衣早上離開華江橋後，隨後就和新北市議員李坤城一起到國泰市場拜票，攤商都相當熱情；國民黨候選人葉元之則和前台北縣長周錫瑋一起到幸德市場拜票，不少商家看到後也都上前打招呼。

▼周錫瑋陪同葉元之拜票。（圖／翻攝自葉元之臉書）

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

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