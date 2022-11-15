　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

狂吃菜還是便秘！醫曝關鍵「5類食物」：缺乏只是在啃草

有些人長期便秘。（示意圖／pixabay）

▲不少人有便秘困擾。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

有些人長期受便秘所擾，吃了蔬果還是便秘。近日外科醫師黃郁純表示，她推薦海鮮、穀類、蔬菜、水果5大類膠質聖品，其中蘋果和香蕉更是懶人首選，因為很容易取得。

黃郁純近日在臉書發文說，許多患者罹患痔瘡或長期便秘，都會覺得自己吃很多纖維質也喝很多水，「也許可能缺乏了關鍵性的『膠質』！ 所謂的膠質泛指『水溶性纖維』，而我們所謂的膳食纖維，則可細分水溶性與非水溶性2種。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃郁純表示，「非水溶性纖維，簡單說就是無法溶於水，能幾乎保持原狀地通過消化道，簡單來說就是草吃太多，纖維多，但缺少潤滑劑，導致大便過硬而難以蠕動，而其中的潤滑除了水分、油脂外，水溶性纖維也占了重要一環。」

醫師黃郁純分享5大類膠質聖品。（圖／翻攝痔零姊姊黃郁純醫師良好生活臉書）

▲醫師黃郁純分享5大類膠質聖品。（圖／翻攝痔零姊姊黃郁純醫師良好生活臉書）

黃郁純推薦5大類膠質聖品，有海鮮、穀類、蔬菜、水果：

1.秋葵／昆布：像是海藻、海帶、昆布等，具有高黏度多醣體成分，幫助腸道作用，當中的海藻酸會黏附在腸內的脂肪上，成為糞便一起排出體外，讓便便順暢。

2.山藥／南瓜：山藥中豐富的「植物膠」能在腸道中長時間刺激消化，南瓜富含果膠和膳食纖維，果膠黏性強，可吸附腸壁的有害物質，連同糞便一起排出體外。

3.蘋果／香蕉：懶人便秘推薦，蘋果跟香蕉中的水溶與不水溶纖維質都頗高而且獲取來源容易。

4.桃膠／愛玉：這2個都是飽足感超高，卻含有驚人水溶性纖維，其中的愛玉所含的愛玉酵素，亦可幫助腸胃蠕動，促進腸胃道消化代謝，桃膠則是另一種訪間美容聖品，泡發後含豐富的粘液質和纖維素，有潤腸通便的作用。

5.燕麥／花豆：以穀類豆類而言，皆是不錯的纖維質來源，其中燕麥的含量比是白米的19倍，對於提升飽足感與增加腸道蠕動皆是不錯的澱粉組合。

黃郁純強調，攝取水溶性膳食纖維／膠質含量豐富食物，想要更好解便秘，要喝大量水分，才可以將「水溶性」纖維發揮功效。黃郁純在標記中說，這些食物她都很愛吃，但「桃膠飽足感高所以吃太多有時會不太好消化。」

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399　限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
女子做醉醃生蟹出包了！　螃蟹們「抵死」不從冰箱中狂歡
懷孕沒露肚只拍上半身…酸民質疑「Ashly找代孕」　尼克怒斥：受夠了
圍堵爛尾樓1／樹林「凱旋大苑」接手建商獨家曝光　背後是「這家」板卡大廠

►「台中日光溫泉會館」雙人4399元！一泊二食＋爽泡湯

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
周末冷空氣抵台　北台灣「高溫下跌7度」雨區曝
快訊／國內LED大廠聲請破產　解僱全體員工
快訊／噴爆！　台積電ADR盤前大漲11％
爆乳妹登選舉公報！　4大政見曝：愛愛送紅包
25歲AV女優突人間蒸發！　官方急通知：完全找不到人
真實槍戰片！警大喊「下車」轟賓士32槍　摩鐵2男1女被拉出
快訊／證交所公告：如興等3家公司　周四起停止買賣
「可以給我一口棺材嗎？」　台中兄妹伴屍母親3天

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明起迎接好天氣！周末冷空氣抵台　北台「高溫下跌7度」雨區曝

黃金博物館攜手中華電信5G專網　感受虛實結合奇幻體驗

市區公車駕駛關車門「夾傷上下車旅客」　11／18起最重扣照6個月

台中女左眼奇癢　就醫檢查顯微鏡一看驚見眼瞼「塞滿寄生蟲蠕動」　

高端告他是幫陳時中解圍！王任賢2點分析「完全政治考量」

技術移工學成歸國恐失人才　勞動部推「移工留才久用方案」

收成少7成！避免盤商哄抬價格　中華郵政攜手小農首推蜜蘋果禮盒

「網紅」選議員！　政見很佛：解決單身狗的婚配問題

噁圖慎入！一家5口全身癢爆揪團就醫　醫驚呼：蟲蟲在皮膚挖地道

交部示範型電動大客車「高雄首航」　2025年35%市區公車電動化　

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

最凶猛的「百香果綠茶」 店員擰開瓶蓋突大爆炸

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

聽嬤道別「約定來世再見」　離世愛犬突流淚展感人靈性

柴犬換毛期「綿羊是你？」　寵物美容每梳一下全是毛

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

明起迎接好天氣！周末冷空氣抵台　北台「高溫下跌7度」雨區曝

黃金博物館攜手中華電信5G專網　感受虛實結合奇幻體驗

市區公車駕駛關車門「夾傷上下車旅客」　11／18起最重扣照6個月

台中女左眼奇癢　就醫檢查顯微鏡一看驚見眼瞼「塞滿寄生蟲蠕動」　

高端告他是幫陳時中解圍！王任賢2點分析「完全政治考量」

技術移工學成歸國恐失人才　勞動部推「移工留才久用方案」

收成少7成！避免盤商哄抬價格　中華郵政攜手小農首推蜜蘋果禮盒

「網紅」選議員！　政見很佛：解決單身狗的婚配問題

噁圖慎入！一家5口全身癢爆揪團就醫　醫驚呼：蟲蟲在皮膚挖地道

交部示範型電動大客車「高雄首航」　2025年35%市區公車電動化　

台中政見會將登場　盧秀燕蔡其昌對決...素人陳美妃首次面對市民

「228公分跳繩」插入陰莖！奇葩男爽一下後卡膀胱...醫見X光驚呆

張孝全無心搶金馬最帥自嘲「變不出花樣」　讚BC西裝永遠舒服

「女版川普」落選亞利桑那州長　民主黨取得重要勝利

缺乏維生素B群？營養師列「10大警訊」眼睛發紅、頭髮出油

DE BEERS標誌性ENCHANTED LOTUS系列推出瑰麗珠寶新作

對手跟進1280月票？　賴香伶：只學皮毛對「他」提出1000心驚

天心睡醒突「視力模糊」　苦撐一個月看醫生嘆：毫無準備

千億媳婦爆懷第5胎！　「8年生4寶」睽違1年近況曝光疑又有喜　

藍營流傳封關民調　民進黨：假的「蔣萬安選情不妙出下策」

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

生活熱門新聞

館長合體魔獸！曬經典pose「變小隻馬」

男同學玩碟仙「結局超毛」　師父：還在水裡

魔獸初嚐雞屁股：OH…SHXT！

「4星座」年底前財運飛上天　一路旺到明年

正妹里長候選人身分曝！曾騷擾蔡阿嘎

一家5口全身癢爆揪團就醫　醫驚：蟲蟲在皮膚挖地道

美國女兒變高雄人！車禍重傷　媽哽咽飛來台

今晚變天！　「雨擴全台」時間曝

魔獸出巡夜市！吃蚵仔煎被千人包圍

蔡阿嘎公布「全台10大正妹里長候選人」要第三名去選市長

月賺5萬恐倒貼「為何一堆人狂選里長？」1真相曝光

議員遭爆寄「露鳥照」給助理　網紅被畫面衝擊

在好市多買「它」最後悔！會員嘆：不划算

結婚3個月她心寒喊切　公公嗆：女人離過婚沒人要

更多熱門

相關新聞

黑貓被當「保育珍獸」抓走　網笑：吃太胖

黑貓被當「保育珍獸」抓走　網笑：吃太胖

大陸江蘇省日前發生一場奇妙誤會，一條黑色大貓從自家7樓墜落後，先是被附近民眾誤以為是保育類「猞猁」，遭到捕捉並關入警局；沒想到誤會解開後，又被網友嘲笑「長太肥」才會被認錯，好在大貓很快就被女飼主接回家中，結束一場虛驚。

他擁「19公分超長鼻子」！網嚇：像章魚哥

他擁「19公分超長鼻子」！網嚇：像章魚哥

星二代們熱戀ing！高雋雅影廳約會緊勾手

星二代們熱戀ing！高雋雅影廳約會緊勾手

「4星座」年底前財運飛上天　一路旺到明年

「4星座」年底前財運飛上天　一路旺到明年

結婚3個月她心寒喊切　公公嗆：女人離過婚沒人要

結婚3個月她心寒喊切　公公嗆：女人離過婚沒人要

關鍵字：

周刊王黃郁純便秘

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸驚喜發文「我們結婚了」

被誦經師拉進死角！葬儀社女員工「求救Siri」成功逃跑

快訊／AD降臨PLG新北國王！

即／嘉義好市多驚傳命案　男子倒車道出口亡

60歲許效舜「主持費遭砍半」！10年節目慘停播

叫床聲太大！警方「聽聲辨位」破獲全裸淫窟

館長合體魔獸！曬經典pose「變小隻馬」

男同學玩碟仙「結局超毛」　師父：還在水裡

男友床戰一脫褲「她1秒嚇到滅火」！何妤玟1句話超傷

即／桃市里長候選人突過世！

陳建州宣布PLG重大決定

女與男友私奔　父敲門驚見被分屍35塊

「一戴套秒軟」網尷尬＋1！醫羞吐3原因

FTX倒閉「1200萬秒蒸發」！他打不開APP急哭

正妹參選里長！政見竟包含招商迪士尼

更多

最夯影音

更多
賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」
3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面