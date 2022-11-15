狂吃菜還是便秘！醫曝關鍵「5類食物」：缺乏只是在啃草

▲不少人有便秘困擾。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

有些人長期受便秘所擾，吃了蔬果還是便秘。近日外科醫師黃郁純表示，她推薦海鮮、穀類、蔬菜、水果5大類膠質聖品，其中蘋果和香蕉更是懶人首選，因為很容易取得。

黃郁純近日在臉書發文說，許多患者罹患痔瘡或長期便秘，都會覺得自己吃很多纖維質也喝很多水，「也許可能缺乏了關鍵性的『膠質』！ 所謂的膠質泛指『水溶性纖維』，而我們所謂的膳食纖維，則可細分水溶性與非水溶性2種。」

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黃郁純表示，「非水溶性纖維，簡單說就是無法溶於水，能幾乎保持原狀地通過消化道，簡單來說就是草吃太多，纖維多，但缺少潤滑劑，導致大便過硬而難以蠕動，而其中的潤滑除了水分、油脂外，水溶性纖維也占了重要一環。」

▲醫師黃郁純分享5大類膠質聖品。（圖／翻攝痔零姊姊黃郁純醫師良好生活臉書）

黃郁純推薦5大類膠質聖品，有海鮮、穀類、蔬菜、水果：

1.秋葵／昆布：像是海藻、海帶、昆布等，具有高黏度多醣體成分，幫助腸道作用，當中的海藻酸會黏附在腸內的脂肪上，成為糞便一起排出體外，讓便便順暢。

2.山藥／南瓜：山藥中豐富的「植物膠」能在腸道中長時間刺激消化，南瓜富含果膠和膳食纖維，果膠黏性強，可吸附腸壁的有害物質，連同糞便一起排出體外。

3.蘋果／香蕉：懶人便秘推薦，蘋果跟香蕉中的水溶與不水溶纖維質都頗高而且獲取來源容易。

4.桃膠／愛玉：這2個都是飽足感超高，卻含有驚人水溶性纖維，其中的愛玉所含的愛玉酵素，亦可幫助腸胃蠕動，促進腸胃道消化代謝，桃膠則是另一種訪間美容聖品，泡發後含豐富的粘液質和纖維素，有潤腸通便的作用。

5.燕麥／花豆：以穀類豆類而言，皆是不錯的纖維質來源，其中燕麥的含量比是白米的19倍，對於提升飽足感與增加腸道蠕動皆是不錯的澱粉組合。

黃郁純強調，攝取水溶性膳食纖維／膠質含量豐富食物，想要更好解便秘，要喝大量水分，才可以將「水溶性」纖維發揮功效。黃郁純在標記中說，這些食物她都很愛吃，但「桃膠飽足感高所以吃太多有時會不太好消化。」

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