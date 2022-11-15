擁「19公分超長鼻子」！他從18世紀以來無人能敵　網嚇：像章魚哥

▲金氏世界紀錄給韋德斯「世界上最大的鼻子」的稱號。（圖／翻攝Zaven Austin推特）

圖文／CTWANT

這鼻子真長！英國一名男子擁有世界上最長鼻子，長達19公分，這紀錄從18世紀以來沒人能打破，但可惜的是，當時沒有相機來捕捉他的超長鼻子。

據《太陽報》報導，18 世紀馬戲團雜耍演員韋德斯（Thomas Wedders），約出生於1730年，他因擁有世界上最長的19公分鼻子聞名，他當時在約克郡各地，展示他的鼻子給眾人看。

據1896年的Strand雜誌指出，如果鼻子能夠準確地代表個人的重要性，那韋德斯的鼻子能征服整個歐洲，因為他的鼻子長度十分驚人，但韋德斯的鼻子似乎被他的身體排擠，「無論如何，我們被告知他過世於約克郡，他的鼻子和所有東西，就像生前一樣，被描述為是白痴。」

▲1896年出現在雜誌上的韋德斯。（圖／翻攝維基百科）

除了知道韋德斯是馬戲團成員外，大家對他的生活所知甚少，他被認為在50歲時過世，Strand雜誌描述他擁有智力障礙。如今，韋德斯的頭部被製成蠟像，讓他能永垂不朽，目前被放在里普利的信不信由你博物館，而金氏世界紀錄給韋德斯「世界上最大的鼻子」的稱號。

對於韋德斯的鼻子，網友紛紛留言「為什麼他看起來像住在復活島人像屋，吹著豎笛被海綿惹毛的章魚哥」、「這也太古怪和美妙」、「他還以從未輸過比賽而聞名」、「他一定很受女士們的歡迎」；也有網友說，韋德斯可能生病了，「是腫瘤？還是遺傳疾病？我對他感到很疑惑。」

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