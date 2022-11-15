　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

擁「19公分超長鼻子」！他從18世紀以來無人能敵　網嚇：像章魚哥

韋德斯擁有世界上最長鼻子，長達19公分。（圖／翻攝Zaven Austin推特）

▲金氏世界紀錄給韋德斯「世界上最大的鼻子」的稱號。（圖／翻攝Zaven Austin推特）

圖文／CTWANT

這鼻子真長！英國一名男子擁有世界上最長鼻子，長達19公分，這紀錄從18世紀以來沒人能打破，但可惜的是，當時沒有相機來捕捉他的超長鼻子。

《太陽報》報導，18 世紀馬戲團雜耍演員韋德斯（Thomas Wedders），約出生於1730年，他因擁有世界上最長的19公分鼻子聞名，他當時在約克郡各地，展示他的鼻子給眾人看。

據1896年的Strand雜誌指出，如果鼻子能夠準確地代表個人的重要性，那韋德斯的鼻子能征服整個歐洲，因為他的鼻子長度十分驚人，但韋德斯的鼻子似乎被他的身體排擠，「無論如何，我們被告知他過世於約克郡，他的鼻子和所有東西，就像生前一樣，被描述為是白痴。」

▲▼ 0

▲1896年出現在雜誌上的韋德斯。（圖／翻攝維基百科）

除了知道韋德斯是馬戲團成員外，大家對他的生活所知甚少，他被認為在50歲時過世，Strand雜誌描述他擁有智力障礙。如今，韋德斯的頭部被製成蠟像，讓他能永垂不朽，目前被放在里普利的信不信由你博物館，而金氏世界紀錄給韋德斯「世界上最大的鼻子」的稱號。

對於韋德斯的鼻子，網友紛紛留言「為什麼他看起來像住在復活島人像屋，吹著豎笛被海綿惹毛的章魚哥」、「這也太古怪和美妙」、「他還以從未輸過比賽而聞名」、「他一定很受女士們的歡迎」；也有網友說，韋德斯可能生病了，「是腫瘤？還是遺傳疾病？我對他感到很疑惑。」

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399　限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
魔獸初體驗台式烤肉串讚不絕口　一聽烤肉部位卻傻眼崩潰
星二代戀愛中1／和高雋雅一路牽緊緊　林禹發現媒體大方給拍
神明也看不下去？人妻捐香油錢3千酬神　超狂理由曝：謝謝將毒姑遷出

►「台中日光溫泉會館」雙人4399元！一泊二食＋爽泡湯

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
神抄底！魏哲家10月買200張台積電　賺逾2200萬
快訊／鼎泰豐宣布漲價！　小籠包變貴了
高雄摩鐵狂轟32槍現場曝！　賓士撞警成蜂窩
「網紅」選議員！　政見很佛：解決單身狗的婚配問題
噁圖慎入！一家5口全身癢爆揪團就醫　醫驚呼：蟲蟲在皮膚挖地道
快訊／中國銀行爆搶劫！大批武警包圍　狙擊手登高樓戒備
拜登：習近平短期不會進犯台灣　美中沒必要展開新冷戰
6豬仔遭囚新竹　他哀求超商「報平安」...衝派出所救了所有人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

擁「19公分超長鼻子」！他從18世紀以來無人能敵　網嚇：像章魚哥

穿上變「武藤遊戲」！《遊戲王》超狂連帽外套...網笑噴：恥感高

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

最凶猛的「百香果綠茶」 店員擰開瓶蓋突大爆炸

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

聽嬤道別「約定來世再見」　離世愛犬突流淚展感人靈性

柴犬換毛期「綿羊是你？」　寵物美容每梳一下全是毛

擁「19公分超長鼻子」！他從18世紀以來無人能敵　網嚇：像章魚哥

穿上變「武藤遊戲」！《遊戲王》超狂連帽外套...網笑噴：恥感高

年紀輕輕就洗腎！多囊腎併發症多　新型口服藥延緩病程

送選民百元炸彈糕！楊鎮浯怒控對手陳福海賄選　今具狀告發

蔡壁如領軍掃街　台灣民眾黨誓拼嘉市議員里長席次

陳時中酸蔣萬安「矽谷笑話」　自豪年輕推廣潔牙：英雄從基層做起

侯友宜若連任將挑戰2024？　綠議員舉例韓國瑜：結果都不會太好

被爆親簽虛報薪資單！高虹安反擊：兩碼子事　「媒體竹篙當菜刀」

79歲翁「230cm跳繩」插入陰莖！　醫一照驚見整團卡進膀胱

選戰倒數黑函滿天飛還爆出黑衣人　新北議員曾煥嘉：人格抹殺

小籠包1顆貴2元！鼎泰豐宣布11／22起漲價「平均調幅4%」

私奔男友慘遇奪魂劫！斯文男「分屍35塊」藏冰箱　新歡家中約會聞肉香

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

新奇熱門新聞

穿上秒變「武藤遊戲」！《遊戲王》超狂連帽外套登場

他擁「19公分超長鼻子」！網嚇：像章魚哥

男女搭車肉體交纏　乘客驚呆

洋人最愛「啪啪」體位　騎乘狗爬

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

神祕大腳怪是真的！抱小孩渡河畫面曝光

腹部伸絨毛觸手　直擊灰燈蛾求偶

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

她摩鐵見黑影 　老公驚喊「快逃」被拉手跟出

是正常人2倍長！ 23歲男擁「12.7公分大拇指」

世界最長單字　189819字母組成

泡麵過期還能吃嗎？日廠商答案超意外

尼斯湖水怪是真的！ 科學家找到「失落環節」證實

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

更多熱門

相關新聞

星二代們熱戀ing！高雋雅影廳約會緊勾手

星二代們熱戀ing！高雋雅影廳約會緊勾手

演員高雋雅、林禹熱戀穩交中，兩位星二代分別是「偶像劇教母」柴智屏的女兒以及林瑞陽長子，時報周刊CTWANT十月二十六日晚間在台北市松山文創園區直擊小倆口甜蜜約會，兩人全程牽緊緊，就連如廁完都秒牽起手，林禹不只對女友體貼溫柔，就連眼尖發現本刊攝影後也直接上前表示：「可以直接來問，不用躲著拍。」態度相當大方自然。

「4星座」年底前財運飛上天　一路旺到明年

「4星座」年底前財運飛上天　一路旺到明年

結婚3個月她心寒喊切　公公嗆：女人離過婚沒人要

結婚3個月她心寒喊切　公公嗆：女人離過婚沒人要

做醉醃生蟹！她開冰箱驚見「螃蟹集體逃跑」

做醉醃生蟹！她開冰箱驚見「螃蟹集體逃跑」

樹林「凱旋大苑」停工險成爛尾樓　接手建商曝光

樹林「凱旋大苑」停工險成爛尾樓　接手建商曝光

關鍵字：

周刊王Thomas Wedders

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸驚喜發文「我們結婚了」

被誦經師拉進死角！葬儀社女員工「求救Siri」成功逃跑

快訊／AD降臨PLG新北國王！

即／嘉義好市多驚傳命案　男子倒車道出口亡

60歲許效舜「主持費遭砍半」！10年節目慘停播

叫床聲太大！警方「聽聲辨位」破獲全裸淫窟

男同學玩碟仙「結局超毛」　師父：還在水裡

即／桃市里長候選人突過世！

館長合體魔獸！曬經典pose「變小隻馬」

陳建州宣布PLG重大決定

女與男友私奔　父敲門驚見被分屍35塊

「一戴套秒軟」網尷尬＋1！醫羞吐3原因

正妹參選里長！政見竟包含招商迪士尼

FTX倒閉「1200萬秒蒸發」！他打不開APP急哭

男友床戰一脫褲「她1秒嚇到滅火」！何妤玟1句話超傷

更多

最夯影音

更多
賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」
3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面