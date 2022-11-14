賺到笑出來！「4星座」年底前財運飛上天　一路旺到明年

▲4星座準備迎來大財運。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

2022年距離2023只剩一個半月，不少人努力了一整年終於可以鬆口氣了，塔羅牌老師艾菲爾透露，水星及金星即將在16、17日分別進入射手座，加上24日木星在雙魚座轉為順行，從金牛滿月之後，空氣裡會逐漸出現歡樂、不扭捏造作、輕鬆愉快的氛圍，而這種拋開過往、釋放舊傷痛的爽快，將會一路延續到年底，雙魚、獅子、水瓶、射手將會在這輕鬆愉快的氛圍內，迎接2023年的到來。

第四名、雙魚座 事業高峰 才華盡現

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倒數50天內，恢復順行的木星在雙魚座的命宮，屆時也有新月的力量進駐事業宮位，工作事業方面的人脈，將會有良好平穩的互動，正在推行的項目或是創意提案，都能夠得到合作夥伴的支持、需要的資源也能透過人脈送到手。需要做的是讓其他有能力的人看見才華，以及合作可能性，好好把握這個階段全力衝刺，事業將會進入到另一個高峰。

第三名、獅子座 成就事業 感情增溫

倒數50天內，恢復順行的木星造福獅子座的資源宮位，也有金星、水星、新月在戀愛宮位，這時只要登高一呼，就有朋友在事業上推波助瀾、他人提供工作事業需要的資金，另外天生的王者風範吸引許多人來成就想完成的事情。如果最近想要與正在曖昧中或是約會的對象確立關係，在16日之後的時間會很適合告白、增溫感情。

第二名、水瓶座 富貴連線 夢想實現

倒數50天內，恢復順行的木星即將在水瓶座的財帛宮位，與冥王星形成富貴連線。有助於工作上的靈感噴發，如果從事藝術創作相關的行業，會特別有感，接踵而來的項目會帶來豐厚薪水、版權抽傭，同時也會聲名大噪，連帶的更多的工作以及報酬找上門來，工作與金錢之間形成的正向循環，幫助實現事業夢想。

第一名、射手座 家人伴侶 好運循環

倒數50天內，逐漸順行的木星將會從家庭宮位過渡到創意及偏財宮位，加上金星、水星、新月都在這裡，好運來自家人以及身邊的異性。這段期間，家人總能有需要的時候，成為工作上的後援，幫忙打點生活大小事，可無後顧之憂為工作衝刺。身邊的異性可能是正在約會或曖昧的對象，在相處之中可以給予不少工作靈感，或是直接提供相關資源，這一連串來自他人的好運可盡情使用，只要心懷感激並時常用實際行動表達心意，好運將會不斷循環。

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