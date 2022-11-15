清海廢護海洋　臺南聯手民間企業追求海洋永續

▲臺南市攜手民間企業將漁業廢棄漁網、保麗龍研發轉變成可循環利用商品，創造海廢新春天。（圖／光寶科技提供）

生活中心／綜合報導

四面環海的臺灣，漁業和人民生活密不可分，而臺南更是臺灣漁業重鎮，養殖漁塭面積全臺第一（占全臺1/3），長達60公里海岸線分布七處漁港孕育沿近海漁業發展，全力打造優質水產環境外，不忘保護海洋環境，以促進產業永續發展。

▲海岸線綿長的臺南擁有蓬勃發展的養殖及沿近海漁業。（圖／Fion Tsao提供）

夏季的西海岸本該是湛藍且迷人的，但在每年七月淺海浮筏式牡蠣禁養期前，美麗的海岸線常會出現大量牡蠣養殖所用的保麗龍浮具，這些C級保麗龍由於廠商回收處理意願低，所產生的環境汙染一直以來都令人頭痛。為積極解決問題，今年（2022）臺南市政府與光寶科技以及宏恩塑膠公司合作，將屬於海廢的漁網、保麗龍研發成可循環利用的商品，為漁業海廢創造出另一個春天。

▲夏季的西部海岸充斥大量牡蠣養殖所用的保麗龍浮具。（圖／Fion Tsao提供）

臺南沿海有安平、四草、下山、青山、將軍、北門、蚵寮等7處漁港，截至去年（2021）為止已有5處設置了海廢暫置區。配合漁業署向海致敬政策，漁民及環保艦隊將廢棄漁網具、廢棄物暫置於漁港的海廢暫置區，緊接著進行分類、破碎、裁切等前處理，後續再做去化及清運工作，以減少海廢對海洋環境的危害。

▲安平漁港的海廢暫置區供廢棄漁網具等廢棄物暫置。（圖／Fion Tsao提供）

聯手臺南市政府將海廢漁網、保麗龍研發成可循環利用商品的光寶科技總經理邱森彬表示：「人類未來所需面對兩大環境問題，便是溫室氣體效應與海洋汙染問題。光寶多年來與供應商夥伴合作，除了臺南，也已協助了金門、馬祖、澎湖、新竹、臺中等沿海地區解決海廢問題，目前正準備將努力的成果推展至更多海岸地區；此次，為減少運送保麗龍之成本及碳足跡，選擇與臺南在地廠商合作，將海廢材料搜集不易、製作成本高、物性差等不利於商業運轉的條件，轉變成為受消費者喜愛新型態的環保產品。利用安全無毒的有機溶劑乙酸丁脂，將廢棄保麗龍溶解為聚苯乙烯並過濾雜質，再藉由蒸餾法分離出再循環聚苯乙烯（r-PS），乙酸丁脂則可重複使用。與中研院合作研發的改質技術，可將再循環聚苯乙烯進一步製成再循環抗衝擊聚苯乙烯（HIPS），此再生塑料由光寶科技導入製程，製作鍵盤、滑鼠等產品。2019年出席聯合國氣候峰會COP 25周邊會議，分享海廢保麗龍之循環經濟的解決方案獲得多方關注與肯定，不但Recycle，同時進一步做到Reuse。」將海廢變成可循環再利用的資源，這種創新的商業模式，不僅是在臺灣，就算是在世界上也是創舉，臺南將持續與民間合作，共同為美麗海洋及海岸環境盡一份心力。

▲臺南與光寶科技搜整海廢轉變為新型態的環保產品。（圖／Fion Tsao提供）

發展漁業的同時也要重視節能！近年臺南配合國家能源政策建構冷鏈物流體系，引領水產養殖產業朝節能科技發展，提升水產品保存效率；新型節能冷鏈技術並結合綠能設備，達成冷凍設備實質節能，減少營運成本，增加漁民收益。

近年海洋教育成了新課綱的重要議題，臺南更充分運用在地資源，共同推動海洋教育，推廣具地方特色的市本海洋教育教材，並提供不同的教育模式，讓各類學校都能量身打造各具特色的海洋課程，如西門實小研發英語PB2主題探索課程探討海洋氣候變遷議題；雙春國小以「虱目魚」為主題發展「虱、生、獨、樂」教育方案等。由於臺南市歷年在推動海洋教育方面不遺餘力，110年度也連續第三年獲得「地方政府獎」特優，打破全國紀錄。



市長黃偉哲強調，臺南將持續推動海洋教育，呼應中央「向海致敬」政策，也會持續精進「向海學習」的教育，從養殖漁業、漁村文化、社區創生與學校教育全面推動。期望打造臺南沿海地區成為生態永續、產業繁榮的海洋區塊鏈。

▲臺南市推動海洋教育獲得110年度「地方政府獎」特優的肯定。（圖／臺南市政府新聞處提供）

