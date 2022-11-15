　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

清海廢護海洋　臺南聯手民間企業追求海洋永續

清海廢護海洋　臺南聯手民間企業追求海洋永續（圖／臺南市政府新聞處提供）

▲臺南市攜手民間企業將漁業廢棄漁網、保麗龍研發轉變成可循環利用商品，創造海廢新春天。（圖／光寶科技提供）

生活中心／綜合報導

四面環海的臺灣，漁業和人民生活密不可分，而臺南更是臺灣漁業重鎮，養殖漁塭面積全臺第一（占全臺1/3），長達60公里海岸線分布七處漁港孕育沿近海漁業發展，全力打造優質水產環境外，不忘保護海洋環境，以促進產業永續發展。

清海廢護海洋　臺南聯手民間企業追求海洋永續（圖／臺南市政府新聞處提供）

▲海岸線綿長的臺南擁有蓬勃發展的養殖及沿近海漁業。（圖／Fion Tsao提供）

夏季的西海岸本該是湛藍且迷人的，但在每年七月淺海浮筏式牡蠣禁養期前，美麗的海岸線常會出現大量牡蠣養殖所用的保麗龍浮具，這些C級保麗龍由於廠商回收處理意願低，所產生的環境汙染一直以來都令人頭痛。為積極解決問題，今年（2022）臺南市政府與光寶科技以及宏恩塑膠公司合作，將屬於海廢的漁網、保麗龍研發成可循環利用的商品，為漁業海廢創造出另一個春天。

清海廢護海洋　臺南聯手民間企業追求海洋永續（圖／臺南市政府新聞處提供）

▲夏季的西部海岸充斥大量牡蠣養殖所用的保麗龍浮具。（圖／Fion Tsao提供）

臺南沿海有安平、四草、下山、青山、將軍、北門、蚵寮等7處漁港，截至去年（2021）為止已有5處設置了海廢暫置區。配合漁業署向海致敬政策，漁民及環保艦隊將廢棄漁網具、廢棄物暫置於漁港的海廢暫置區，緊接著進行分類、破碎、裁切等前處理，後續再做去化及清運工作，以減少海廢對海洋環境的危害。

清海廢護海洋　臺南聯手民間企業追求海洋永續（圖／臺南市政府新聞處提供）

▲安平漁港的海廢暫置區供廢棄漁網具等廢棄物暫置。（圖／Fion Tsao提供）

聯手臺南市政府將海廢漁網、保麗龍研發成可循環利用商品的光寶科技總經理邱森彬表示：「人類未來所需面對兩大環境問題，便是溫室氣體效應與海洋汙染問題。光寶多年來與供應商夥伴合作，除了臺南，也已協助了金門、馬祖、澎湖、新竹、臺中等沿海地區解決海廢問題，目前正準備將努力的成果推展至更多海岸地區；此次，為減少運送保麗龍之成本及碳足跡，選擇與臺南在地廠商合作，將海廢材料搜集不易、製作成本高、物性差等不利於商業運轉的條件，轉變成為受消費者喜愛新型態的環保產品。利用安全無毒的有機溶劑乙酸丁脂，將廢棄保麗龍溶解為聚苯乙烯並過濾雜質，再藉由蒸餾法分離出再循環聚苯乙烯（r-PS），乙酸丁脂則可重複使用。與中研院合作研發的改質技術，可將再循環聚苯乙烯進一步製成再循環抗衝擊聚苯乙烯（HIPS），此再生塑料由光寶科技導入製程，製作鍵盤、滑鼠等產品。2019年出席聯合國氣候峰會COP 25周邊會議，分享海廢保麗龍之循環經濟的解決方案獲得多方關注與肯定，不但Recycle，同時進一步做到Reuse。」將海廢變成可循環再利用的資源，這種創新的商業模式，不僅是在臺灣，就算是在世界上也是創舉，臺南將持續與民間合作，共同為美麗海洋及海岸環境盡一份心力。

清海廢護海洋　臺南聯手民間企業追求海洋永續（圖／臺南市政府新聞處提供）

▲臺南與光寶科技搜整海廢轉變為新型態的環保產品。（圖／Fion Tsao提供）

發展漁業的同時也要重視節能！近年臺南配合國家能源政策建構冷鏈物流體系，引領水產養殖產業朝節能科技發展，提升水產品保存效率；新型節能冷鏈技術並結合綠能設備，達成冷凍設備實質節能，減少營運成本，增加漁民收益。

近年海洋教育成了新課綱的重要議題，臺南更充分運用在地資源，共同推動海洋教育，推廣具地方特色的市本海洋教育教材，並提供不同的教育模式，讓各類學校都能量身打造各具特色的海洋課程，如西門實小研發英語PB2主題探索課程探討海洋氣候變遷議題；雙春國小以「虱目魚」為主題發展「虱、生、獨、樂」教育方案等。由於臺南市歷年在推動海洋教育方面不遺餘力，110年度也連續第三年獲得「地方政府獎」特優，打破全國紀錄。

市長黃偉哲強調，臺南將持續推動海洋教育，呼應中央「向海致敬」政策，也會持續精進「向海學習」的教育，從養殖漁業、漁村文化、社區創生與學校教育全面推動。期望打造臺南沿海地區成為生態永續、產業繁榮的海洋區塊鏈。

清海廢護海洋　臺南聯手民間企業追求海洋永續（圖／臺南市政府新聞處提供）

▲臺南市推動海洋教育獲得110年度「地方政府獎」特優的肯定。（圖／臺南市政府新聞處提供）
 

ET快訊
Apple ID被盜！一排苦主「帳號拿不回」　4預防神招曝光
台北市長候選人「學歷只有幼稚園」！　超狂背景曝
快訊／掃街驚吐「去了了」絕望真心話　柯志恩認了：講的是事實
魔獸直播「韓國瑜亂入」留言被置頂！　真相笑翻
快訊／「國民女友」羅嘉翎摘世錦賽銀牌！　創生涯最佳
高雄死亡車禍！　大貨車輾死倒地騎士肇逃
甜瓜也要來？T1狂追NBA大咖球星　陳建州曝PLG重大決定

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大94年校慶　管中閔卸任前致詞「期許台大生勇於開創未來」

新莊吃清粥「4人噴860元」　7菜照曝…眾人反求地址：CP值好高

桃園花彩節搶先看！7米高太空梭、絢麗光雕秀「5大必衝理由」11／12開幕就GO

清海廢護海洋　臺南聯手民間企業追求海洋永續

台灣石斑魚在日本開賣！　矢板明夫曝現場照感動1.4萬人

今早連2震　最大規模4.4、震度2級

魔獸開直播「假韓國瑜亂入」歡迎來台灣！留言被置頂　真相笑翻

交部招商大會12／7登場　釋1819億元商機「創歷史巔峰」

議員遭爆寄「露鳥照」給助理　網紅被畫面衝擊：超賭爛

7縣市有感！今早規模4.4地震　最大震度2級

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

最凶猛的「百香果綠茶」 店員擰開瓶蓋突大爆炸

林玉書淚崩退賽《全明星4》　郭泓志也哭了：黃隊留她一個位子

聽嬤道別「約定來世再見」　離世愛犬突流淚展感人靈性

為魔獸霍華德強化核心、有氧　雲豹體能教練製「專屬菜單」

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

台大94年校慶　管中閔卸任前致詞「期許台大生勇於開創未來」

新莊吃清粥「4人噴860元」　7菜照曝…眾人反求地址：CP值好高

桃園花彩節搶先看！7米高太空梭、絢麗光雕秀「5大必衝理由」11／12開幕就GO

清海廢護海洋　臺南聯手民間企業追求海洋永續

台灣石斑魚在日本開賣！　矢板明夫曝現場照感動1.4萬人

今早連2震　最大規模4.4、震度2級

魔獸開直播「假韓國瑜亂入」歡迎來台灣！留言被置頂　真相笑翻

交部招商大會12／7登場　釋1819億元商機「創歷史巔峰」

議員遭爆寄「露鳥照」給助理　網紅被畫面衝擊：超賭爛

7縣市有感！今早規模4.4地震　最大震度2級

快訊／台中向上路4貨車追撞　疑煞車失靈釀禍...車流一度回堵

苗栗輕度智障男選里長！　哥親曝登記原因：參選資格又沒限制

柔道高手找女友仙人跳！他花2500等洗澡被打爆　黑白雙煞下場曝

《今生也請多指教》選角掀議！　網列4點強調：不討厭演員但真的不適合

31億台幣血本無歸！FTX破產　台受害人號召加入「自救會」

蘋果「Trade In方案」再調降16款iPhone換購價！　僅iPhone 13上漲

敲定韓中領導人會談！尹錫悅今日下午將會晤習近平

《花系列》大咖女星終身未嫁！「消失22年近況曝」　揭慘賠6000萬內幕

成天醉醺醺被嗆「愛喝去給警察抓」　男竟渾身酒味騎車衝警所

台大94年校慶　管中閔卸任前致詞「期許台大生勇於開創未來」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

生活熱門新聞

男同學玩碟仙「結局超毛」　師父：還在水裡

魔獸初嚐雞屁股：OH…SHXT！

魔獸出巡夜市！吃蚵仔煎被千人包圍

「4星座」年底前財運飛上天　一路旺到明年

正妹里長候選人身分曝！曾騷擾蔡阿嘎

今晚變天！　「雨擴全台」時間曝

結婚3個月她心寒喊切　公公嗆：女人離過婚沒人要

美國女兒變高雄人！車禍重傷　媽哽咽飛來台

清晨15.5℃！今明雨區擴大　變天地區曝

OL穿瑜珈褲被老闆念3小時　要求她做這件事

拿「20元幣」買滷味被拒收　他傻眼

高雄驚見水溝蓋機車道：比直線7秒還嚴苛

5+n上路！戶外口罩鬆綁1條件達標

蔡阿嘎公布「全台10大正妹里長候選人」要第三名去選市長

更多熱門

相關新聞

總獎金44萬　統一發票盃再開放報名

總獎金44萬　統一發票盃再開放報名

總獎金44萬元的統一發票盃暨國民法官新制路跑，將於12月4日在臺南市政府永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場開跑，半馬組21K及挑戰組12K️網路報名原訂於10月27日截止，為了讓更多民眾有機會參加，主辦單位宣布再開放報名至11月10日。

臺越觀光合作貴賓　漫遊古都風情

臺越觀光合作貴賓　漫遊古都風情

「中華台北」捐220萬美元　促APEC聚焦合作數位創新及海廢

「中華台北」捐220萬美元　促APEC聚焦合作數位創新及海廢

臺南市勞工局辦理青少年職涯規劃研習營

臺南市勞工局辦理青少年職涯規劃研習營

台南歸仁騎到屏東佳冬　迷途阿北回家了

台南歸仁騎到屏東佳冬　迷途阿北回家了

關鍵字：

海廢海洋永續臺南

讀者迴響

熱門新聞

被誦經師拉進死角！葬儀社女員工「求救Siri」成功逃跑

即／桃市里長候選人突過世！

60歲許效舜「主持費遭砍半」！10年節目慘停播

叫床聲太大！警方「聽聲辨位」破獲全裸淫窟

男同學玩碟仙「結局超毛」　師父：還在水裡

女與男友私奔　父敲門驚見被分屍35塊

「一戴套秒軟」網尷尬＋1！醫羞吐3原因

即／國1貨櫃車衝出護欄　壓爛路過轎車

柯志恩掃街忘關麥克風　驚吐真心話

22縣市最新當選預測！六都幾乎「藍一片」

正妹參選里長！政見竟包含招商迪士尼

FTX破產台灣逾50萬人受害！　財長：可列財產交易損失抵稅

「比悲傷更悲傷的凶宅」398萬求售　鄉民點出另類亮點

魔獸初嚐雞屁股：OH…SHXT！

出道以來最短！侯佩岑耳下短髮曝光

更多

最夯影音

更多
3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍
賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面