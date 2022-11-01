總獎金44萬！「統一發票盃」報名再開放　完賽有禮還可抽大獎

▲財政部自2010年起舉辦統一發票盃路跑。（圖／大會提供）

記者胡至欣／整理報導

總獎金44萬元的統一發票盃暨國民法官新制路跑，將於12月4日在臺南市政府永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場開跑，半馬組21K及挑戰組12K️網路報名原訂於10月27日截止，為了讓更多民眾有機會參加，主辦單位宣布再開放報名至11月10日。

財政部為了鼓勵大眾消費索取發票、支持公股事業金融機構投入公益，自2010年起舉辦統一發票盃路跑，今年活動邁入第13年，因應國民法官新制112年1月1日正式上路，特別舉辦「統一發票盃暨國民法官新制路跑活動」，推廣雲端發票、行動支付及國民法官制度之餘，也鼓勵民眾捐發票做公益，所募集發票將全數捐贈社福團體。

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路跑活動自9月中開放網路報名，休閒組3K限量7,000名額已迅速額滿，而半馬組21K和挑戰組12K在報名截止後，仍陸續接獲民眾去電表達參賽意願，因此主辦單位特別延長報名期限至11月10日23:59(或額滿為止)。此外，活動當天5:30-6:50，現場將開放休閒組個人報名1,000個名額，只要捐贈3張111年11-12月未登載買受人統一編號且消費金額NT$10元以上統一發票(或雲端發票)即可免費參加。

凡報名成功者，活動當天可憑號碼布領取精美完跑禮，司法院再加碼贈送每位參賽者運動毛巾，還有包含按摩椅、iPhone13、千元禮卷等總價值20萬元的好禮，可以現場摸彩試手氣。