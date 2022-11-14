鄭寶清競總公布「封關民調」：支持度49%遠勝對手

▲鄭寶清提出的福利政策，宣稱最讓市民有感。（圖／鄭寶清競總提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市長選戰倒數11天、「封關民調」前夕，各家民調公司發布民調數據爭相出爐，引發熱議！無黨籍桃園市長候選人鄭寶清競選總部表示，根據一份最新的電訪支持度民調顯示，鄭寶清支持度49%，勝過國民黨張善政的23%及民進黨鄭運鵬的12%，顯示桃園人對鄭寶清提出的政見肯定。

該份民調詢問受訪民眾「認為桃園市長候選人誰的福利政策最適當、最有感，最適合這一屆的桃園市長？」結果顯示，1號張善政的支持度是23%、2號賴香伶則為8%、3號鄭運鵬則是12%，4號鄭寶清高達49%，勝過其他桃園市長的候選人，而廢票的部分則為8%，總計100%。

鄭寶清競選總部說，這份民調是根據展欣科技民意調查中心，使用電訪機器人於11月9日至10日，進行有關桃園市市長候選人的支持度民調，不需要用真人來進行訪問，調查有效樣本1080份（市話+手機），在95%的信賴區間下，誤差不會超過正負3%。

鄭寶清提出的政見有：長輩一年發放1萬元敬老金、年輕人買房自備款政府負責等各項福利政見並強調，每個政見都是希望發展經濟，讓長輩、市民都過更好。