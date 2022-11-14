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大陸 大陸焦點 特派現場

做醉醃生蟹！她開冰箱驚見「螃蟹集體逃跑」揮鉗狂歡傻眼

女子打開冰箱後，發現生醃的螃蟹正在跟他打招呼。（圖／翻攝自微博）

▲女子打開冰箱後，發現生醃的螃蟹正在跟她打招呼。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

雖然在台灣非常少見，但是「生醃」可以說是在大陸一個蠻常見的料理手法。日前就有一名浙江女子想在自家中做醉醃生蟹，只是不知道流程哪裡出了問題。螃蟹們不僅沒有被「醃死」，反而爬出鍋子，在冰箱內集體狂歡。這也讓女子看傻了眼。

根據《搜狐新聞》報導指出，浙江杭州的一名劉姓女子12日在家中自製醉醃生蟹。劉女表示，自己過去從來沒有吃過這類的食物，但禁不住同事的熱烈推薦，所以想在家中嘗試看看。她先是把螃蟹清洗乾淨後，就把螃蟹、白酒、各種醃製的配料放在盒子之中，就將整個盒子放到冰箱中，等待白酒醃製螃蟹入味。

只是沒想到，在3個小時之後，這些螃蟹不僅沒死，反而還爬出盒子中，當劉女打開冰箱查驗結果時，就看到一群螃蟹揮舞著鉗子跟她打招呼，瞬間讓劉女看傻了眼。之後，劉女再度將這些螃蟹放入盒子中，除了蓋子之外，劉女還在盒子外圍包了一層保鮮膜，這才讓這些螃蟹沒有成功逃獄。

但是隔日早上檢查時，劉女發現，這些螃蟹中還是有部分存活著，瞬間劉女覺得「有點殘忍」。而她同時也品嘗了自己製作的醉醃生蝦，雖然口味十分特別，但劉女也表示，自己日後不會再做醉醃生食的食物了。

報導中也指出，洗乾淨的海鮮與蒜薑末、辣椒、醬油、白酒、醋等材料混合，既保留了海鮮的原汁原味，也讓口感更嫩滑，帶出生醃特有的鮮美味道。但要注意，食用生醃最大的問題在於食品安全。生醃海鮮，易感染寄生蟲，及得急性腸胃炎等。

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