質疑「13頁密帳」真實性　高虹安：我絕無脅迫助理繳錢至公積金

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安近日陷詐領助理費疑雲，有媒體今（14日）在報導中曝光吹哨者提供的13頁「密帳」，顯示高助理的薪水疑遭「低薪高報」，薪資差額跟加班費得繳至辦公室作公積金。對此，高虹安回應，她絕對沒有脅迫、強迫任一助理繳納款項至公積金。

▲高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

《鏡週刊》14日報導，指從吹哨者提供的13頁新資內政明細中發現，高虹安不只涉嫌詐領助理加班費，連助理本薪也疑低薪高報，薪資差額跟加班費被要求繳至辦公室作公積金。報導也指出，經交叉比對，2020年2至12月，共4名高虹安助理、總計23筆的每月應退款金額，與公積金帳本的入帳金額完全相同，11個月合計至少60萬元。

高虹安14日下午召開時事回應記者會表示，《鏡週刊》刊出前未向她查證，也未盡到平衡，嚴重侵害她的名譽跟隱私，這樣草率出刊的行為違背媒體倫理、司法實務上的合理查證原則，她要嚴正譴責。

高虹安說，此次吹哨者提供的資料，其來源跟真實性十分可疑，包含電子檔案容易被竄改，如何確定沒被偽造？竊取檔案的行為人士意圖詭異，提出2020年檔案，為何第一時間沒送交檢調，而是選舉前流出給媒體、對手來爆料？如果該人被證實非法竊取資料，必須負擔相關刑事責任。

針對國會辦公室公積金制度，高虹安舉前立委吳成典助理費爭議的判決書，指出內容中包括立法院的函釋，已解釋立院助理費如何運用有給立委彈性；判決中，明確寫道立委公費助理部分，沒有限定公費助理相關應聘資格，包括工作職掌、薪資數額，都是委員自行決定，所以除非是虛報，也就是人頭助理，否則實質工作是沒有人頭詐領問題。

高虹安指出，判決書中也寫，被告人助理費到薪資帳戶後，是全數捐到立委服務處跟新金門聯誼會，但立法院跟議會不同的是，立法院是薪資直接進入助理帳戶，後續助理如何處理所得，這是助理自由意志，另問政相關業務支出有核銷性質，所以這件事在高院獲判無罪。

高虹安也提到，立法院也多次函釋來解釋公費助理使用要點，第一、勞雇關係部分是委員跟助理合意就成立，由立院編列預算支應；第二、助理工作、地點都是委員自訂標準；第三、薪資直接列入助理帳戶。說到此，高虹安強調，「我本人絕對沒有脅迫、強迫任一助理繳納款項至公積金」。