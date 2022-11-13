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孕婦擔憂詢問「搭飛機會流產嗎」！婦產科醫師3字回應酸爆

網路上流傳孕婦懷孕未滿3個月搭飛機容易流產的傳言。（示意圖／Unsplash）

▲網路上流傳孕婦懷孕未滿3個月搭飛機容易流產的傳言。（示意圖／Unsplash）

 圖文／CTWANT

每個寶寶都是父母的心頭肉，卻也讓網路謠言有了可乘之機。一名網友日前看到「懷孕搭飛機容易流產」的說法，嚇得向婦產科名醫私訊確認，結果慘被對方用「3個字」酸爆。

婦產科醫師蘇怡寧在臉書「蘇怡寧醫師愛碎念」曬出與該名孕婦的對話截圖，只見對方問他懷孕7週以下的孕婦搭飛機去日本是否會讓流產機率提高到50％？令他言簡意賅的回答：「誰說的？」

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 （圖／翻攝自蘇怡寧醫師愛碎念）

▲蘇怡寧對孕婦的疑問感到不解。（圖／翻攝自蘇怡寧醫師愛碎念）

孕婦在明白蘇怡寧的意思後，先感謝醫師的答覆，接著表示她是在網路上看到很多人說「未滿3個月不要搭飛機容易流產」，但一直搞不懂背後原理。接著表示後來經自己多方查證，「發現搭飛機無罪」，她查到的資料指若母胎體質有問題，即使什麼不做待在家也可能有事，最後再問蘇怡寧醫師：「我的理解對嗎？」並得到「對了」的回答。

曾強調都會看網友臉書私訊的蘇怡寧，時常碰到令他無言的懷孕與生殖方面問題，先前曾有網友問他：「6／1無戴套體內射精，6／3無戴套體外射精，6／7號月經來！這樣會懷孕嗎？」讓蘇怡寧看了傻眼。

（圖／翻攝自蘇怡寧醫師愛碎念）

▲蘇怡寧曝光與孕婦的對話。（圖／翻攝自蘇怡寧醫師愛碎念）

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