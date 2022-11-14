百年來最重大空難　4男涉擊落「馬航MH17」害298死！判決將出爐

▲馬航MH17空難造成將近300人罹難，外媒報導，荷蘭法院將對4名被告進行宣判。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

馬來西亞航空MH17航班2014年於俄羅斯邊境的烏東頓內茨克上空被擊落，機上298人全數罹難，是21世紀以來死亡人數最多的空難。荷蘭調查團隊2年後證實，MH17是被一枚「從俄羅斯軍事基地發射」的飛彈所擊落。法新社報導，荷蘭法院17日將對4名男性被告做出判決，若被定罪可能面臨無期徒刑。

綜合法新社等外媒報導，馬航MH17波音777客機2014年7月17日從阿姆斯特丹飛往吉隆坡時，在靠近俄羅斯邊界的烏克蘭領空內被飛彈擊中，導致飛機在空中解體墜毀，機上283名乘客和15名機組成員全數罹難。有3分之2的死者為荷蘭籍。

檢方將目前仍在逃中的1名烏克蘭人與3名俄羅斯人列為被告，他們在提供擊落MH17的山毛櫸飛彈方面擔任關鍵角色，將以謀殺和導致飛機墜毀的罪名，向法院求處4人無期徒刑。

72歲的荷蘭男子Sander Essers在「馬航MH17空難」中失去了手足，他向法新社說，「這個判決將是為我親愛的家人尋求正義的一部分結束…我希望法律證據足以做出有罪判決。」67歲男子Evert van Zijtveld則因空難痛失19歲女兒、18歲兒子和岳父岳母，他認為那些擊落MH17的人應該被關進監獄，「我不能接受，我的孩子和岳父母都被謀殺了，我無法原諒他們，永遠都做不到。」

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