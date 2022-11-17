快訊／荷蘭法院判決出爐　「馬航MH17」遭烏東發射的俄製導彈擊落

▲馬航MH17空難造成298人罹難，荷蘭法院17日確定飛機是被俄製導彈擊落。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

馬來西亞航空MH17航班2014年在烏東頓巴斯地區上空被擊落，造成機上298人全數罹難，其中3分之2死者為荷蘭籍。荷蘭法院本月17日宣布，MH17確定是被一枚從烏東發射的俄製導彈擊落，而4名涉案嫌疑人中有3人被判處有罪、1人無罪釋放，有罪的3人分別是2名俄羅斯人及1名烏克蘭人。

根據路透社報導，負責審理馬航MH17空難事件的荷蘭法院17日表示，MH17於2014年被一枚俄製導彈擊落，該導彈是從烏東地區發射的。主審法官史丁休斯（Hendrik Steenhuis）指出，「MH17是被烏東佩爾沃邁西克（Pervomaisk）附近農田發射的山毛櫸飛彈擊落，造成283名乘客和15 名機組人員死亡。」

針對4名嫌疑人，荷蘭法院宣布其中3人有罪，判處其無期徒刑、3人分別是2名俄羅斯前情報人員格爾金（Igor Girkin）、杜賓斯基（Sergey Dubinskiy）及1名烏克蘭分離主義領導人卡爾琴科（Leonid Kharchenko），另有一名俄羅斯人普拉托夫（Oleg Pulatov）被無罪釋放。

檢方認為，格爾金等4人在提供擊落MH17的山毛櫸飛彈方面擔任關鍵角色，依謀殺罪和導致飛機墜毀等罪名向法院起訴4人並求處無期徒刑。

法院指出，馬航MH17航班2014年在烏東地區被擊落，當時俄羅斯全面控制當地的分離主義勢力，而該地區也是烏克蘭軍隊與親俄分離主義勢力交戰的地點，也是今年俄烏戰爭的導火線之一。

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