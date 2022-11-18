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馬航MH17烏東墜毀3人遭判刑　澤倫斯基讚重要判決

▲馬來西亞航空MH17航班,馬航MH17。（圖／路透社）

▲馬來西亞航空MH17航班。（圖／路透社）

文／中央社基輔17日綜合外電報導

2名俄羅斯人和1名烏克蘭人涉及馬航MH17班機2014年在烏克蘭上空被擊落一事，今天被荷蘭法院判處終身監禁，烏克蘭總統澤倫斯基讚揚這是一項重要判決。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在推特寫道：「（荷蘭）海牙（The Hague）法庭的重要判決。擊落MH17的罪犯首度被判刑。」

俄羅斯籍的葛金（Igor Girkin）、杜賓斯基（Sergei Dubinsky）及烏克蘭籍的哈成科（Leonid Kharchenko）謀殺罪和蓄意導致墜機罪名成立，但他們全都缺席審判，不太可能服刑。

澤倫斯基說：「追究發起者的責任也很關鍵，因為有罪不用受罰的感覺，會引發新的犯罪。如今俄羅斯聯邦當年和現在的所有暴行，無可避免將面臨懲罰。」

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）也說，他「樂見」這項判決。

馬來西亞航空公司MH17班機2014年7月17日在烏克蘭上空遭到擊落，造成包括乘客和機組人員共298人喪生，其中大多是荷蘭公民。這架客機當時從阿姆斯特丹飛往吉隆坡。

根據國際調查人員說法，馬航這架波音（Boeing）777飛機，是遭到一枚從烏克蘭東部發射的俄羅斯製飛彈擊中墜落，發射地點位在親俄的烏克蘭叛軍占領地區。但俄國否認與這起事件有任何關聯。

俄羅斯今天表示，荷蘭的判決是出於政治動機，並稱法院面臨「前所未見的壓力」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則透過聲明表示：「海牙地方法院這項判決，是替2014年7月17日喪命的298人持續努力伸張正義的重要一刻。」

他表示，這項判決「反映出荷蘭查明本案事實和究責的堅定承諾」。

 

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