躺著就能瘦！澳著名整外醫師分享「先減脂後雕塑」觀念

圖、文／必麗塑提供

近年來健身風氣盛行，隨處可見的健康餐盒、健身房、瑜珈中心，還有活躍在社群媒體中的健身網紅與教練。讓整日坐在辦公室的輕熟女、疏於保養的熟女媽媽以及沒有運動習慣的人士心中都響起了警號。然而要達到心目中理想的體態總需要多方努力與調整，許多人在努力的路上總覺得似乎缺少了一步。近期風靡國外的「先減脂後雕塑」觀念就是協助大家完成理想體態拼圖中的最重要一塊。



▲「減脂雕塑」是完成理想體態拼圖中最困難的一塊。

即使是相同身高跟體重的人，外型也可能有差異，主要是體脂肪的比例導致體態差異。要達到理想體態需要將各方面拆分好幾塊去改善。例如：均衡飲食、控制熱量、定期運動加強肌肉量、雕塑體態、減少體脂肪等。其中最困難也是最需要先進行的，就是把體脂率降下來。來自澳洲雪梨著名整型外科醫師Dr. Charlotte Ying受邀來台出席台灣皮膚科醫學會的研討會時提到：「我們應該要根據病患的體態提供最適合的療程方式，協助完成理想的體態拼圖。先進行減脂再做體態塑型可以提升患者對於療程的滿意度。」



▲澳洲雪梨著名整型外科醫師Dr. Charlotte分享「先減脂後雕塑」的觀念。

Dr. Charlotte也分享到：「減脂最直接的治療方式就是抽脂手術，雖然效果比較即時，但因為需要進行麻醉，其風險也會比較高，抽脂後也要穿著塑身衣來定型，術後恢復期也較長，導致許多病患會希望以非侵入的方式達到減脂塑型的效果。然而目前市場上現有的非侵入式溶脂儀器效果比較單一，像是一般冷凍溶脂和熱塑溶脂都僅能把脂肪細胞以冷或熱的方式破壞代謝而已，後續的體態塑型還需要其他儀器或外力輔助。」來自以色列Venus Concept這次為我們帶來了全新的必麗塑療程，單一平台就能達到理想的效果。



▲Dr. Charlotte在會議上分享必麗塑的優點。

必麗塑已通過美國FDA、歐盟CE和台灣衛福部的許可，據相關資料顯示，每次進行必麗塑療程能降低24%~41%的脂肪細胞。國外已有眾多成功臨床案例的必麗塑，可謂台灣目前最新型的二極體雷射溶脂系統。大家做療程最怕就是花了錢但做完卻沒效果，其次就是怕痛！Dr. Charlotte分享患者體驗必麗塑的心得時提到：「必麗塑的療程其實幾乎沒有什麼痛感，只有25分鐘的時間，滑一滑手機就過去了。」最後Dr. Charlotte還強調必麗塑有塑型效果，利用專利 (MP)2探頭技術來強化線條，緩減橘皮紋路等問題。抽脂手術後亦可搭配必麗塑(MP)2探頭，針對術後組織及紋路做處理以加強療程效果。



▲必麗塑共有四個探頭，可以依據體型客製化探頭位置。過程中舒適度高，術後效果卓越。

Dr. Charlotte 呼籲大家在改善體態的重點不應該注重體重計上的數字，而是把重點放到「降低體脂肪」與「體態線條」，當然也離不開均衡的飲食與規律的運動，只有多管齊下才可以完成理想的體態拼圖，在變美的路上走得更長更遠。最後Dr. Charlotte也提醒大家在進行醫美療程前，一定要找專業醫師仔細評估，選擇適合自己的療程，同時做好術前溝通，才能達到安全有效且滿意的療程效果。

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