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社會 社會焦點 保障人權

北捷見OL直接不演了！開閃光彎腰狂攝窄裙底　這4站最多偷拍狼

記者邱中岳／台北報導

北市捷運警察隊11月初接獲報案，1名OL搭捷運下班，準備從古亭站返家，卻被1名男子尾隨在手扶梯趁機偷拍，警員正巧在大廳往下看，發現男子直接彎腰，開著手機閃光燈拍女子裙底風光，當場將男子攔下，並在手機內查獲偷拍的證據。

警方調查，11月3日下午6時許，38歲陳姓OL穿窄裙搭捷運下班返家，從捷運古亭站離開搭乘手扶梯，被1名37歲的徐姓男子尾隨，徐姓男子相當大膽，直接開著手機閃光燈彎腰偷拍，整個過程都被正在1樓捷運站大廳的警員逮個正著。

捷運警方立刻上前將徐姓男子攔下，並在手機內發現陳姓女子的裙底風光照片，徐男當場坦承犯行，警方訊後依妨害秘密罪嫌移送地檢署偵辦。

▲▼男子涉嫌偷拍OL裙底風光，被警員當場逮個正著。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子涉嫌偷拍OL裙底風光，被警員當場逮個正著。（圖／記者邱中岳翻攝）

根據捷運警察隊統計，捷運系統2021年1月至2022年10月底易遭偷拍之場所前3名為手扶梯、廁所及出口；站體則為台北車站、松江南京站、忠孝敦化及市政府等轉運站。路線前3名為板南線、淡水信義線及新蘆線。

犯案手法通常是利用捷運手扶梯擁擠及高低落差，以手機竊錄他人隱私部位；或在擁擠的車廂上，持手機試圖拍攝座位旁短裙女子大腿內側等隱私處、或假意站著持手機觀看螢幕，實際上卻以由高往下之角度攝錄座位上女子隱私部位等。

▲▼男子涉嫌偷拍OL裙底風光，被警員當場逮個正著。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲噁男搭手扶梯，直接開閃光燈彎腰狂攝，行徑相當大膽。（圖／記者邱中岳翻攝）

捷警隊針對易發生性騷擾及妨害秘密之場所分析犯罪熱點、時間後，目前規劃16個重點站體守望及車廂巡邏勤務，另外結合捷運公司保全、站務人員、轄區分局及綿密監視系統，以遏止偷拍案件發生。

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