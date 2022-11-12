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大陸 大陸焦點 特派現場

「加快儲備新冠藥物」　陸防疫20條措施「暗藏」逐步開放訊號？

▲▼優化防疫工作二十條措施 。（圖／翻攝央視新聞聯播）

▲大陸官方宣布優化防疫工作二十條措施 。（圖／翻攝央視新聞聯播）

記者任以芳／北京報導

「7+3」縮短成「5+3」，48小時內2次核酸縮減成1次，不再判定次密接者等措施。大陸網友也瘋狂流傳官方「精簡版」二十條措施，其中多項內容開始提前準備醫療資源，加快新冠藥物儲備、推進老年人施打疫苗等措施。外界分析，大陸官方似乎佈局下一步逐步緩慢開放的可能性，「清零」政策最終必須走入歷史，否則經濟成本損失將難以估算。

當全球與病毒共存，唯獨大陸官方堅守「清零」政策。中共中央政治局常務委員會10日召開會議暗藏重要訊號。當天會議由總書記習近平主持會議，主要研究部署進一步優化防控工作的二十條措施，強調堅定不移貫徹「動態清零」總方針。隔天11日大陸國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組發出最新通知，放寬多項境內外防疫措施。

外界最關心入境政策調整，包括取消入境航班熔斷機制，並將登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明調整為1次核酸檢測陰性證明；入境人員「7天集中隔離+3天居家健康監測」調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」。

▲▼ 大陸最新防疫政策 。（圖／台商提供）

▲ 大陸最新優化防疫二十條政措施。（圖／台商提供）

大陸官方隨即公布「精簡版」優化防控工作二十條措施，引起大陸網友瘋狂討論「隱藏深意」。其中11、12、13、14條措施似乎朝向可能「逐步開放」後，緊急預防可能擴大感染風險的準備。

第11條強調「制定分級診治，不同程度入院標準，做好住院床位和重症床位準備，增加救治資源。」似乎顯示大陸官方開始提前佈局分配各項資源，避免緊急關頭，不會出現醫療資源過度擠兌的問題。

第12、13條是互相搭配性措施，「有序推進新冠疫苗接種，加強老年人疫苗覆蓋、「加快新冠藥物儲備，供應滿足用藥，發揮中醫藥優勢。」

第14條集中保護病毒抵抗力最弱族群，「強化重點機構、重點人群保護。摸清老年人、有基礎性疾病患者、孕產婦、血液透析患者底數制定保障方案。優化養老院、精神專科醫院、福利院等脆弱人群集中場所管理。」

▲▼ 大陸各地防疫、跨省、核酸檢測、機場、動車站、高速公路口 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸各省連接交通要道必須核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

另外，讓大陸民眾最詬病反感的「密接」政策，大陸官方要求「不再判定次密接」，要求各地政府「及時準確判定」密切接觸者，不再判定密接的密接。高風險區外溢人員「7天集中隔離」調整為「7天居家隔離」、結束閉環作業的高風險崗位從業人員由「7天集中隔離或7天居家隔離」調整為「5天居家健康監測」、風險區從高中低三類調整為「高、低」兩類、跨省流動人員採取「落地檢」等措施。

大陸官方也強調，優化防疫二十條措施，加大整治「一刀切」、層層加碼、嚴禁隨意封校停課、停工停產、未經批准阻斷交通、隨意採取「靜默」管理、隨意封控、長時間不解封、隨意停診等各類層層加碼行為，「對造成嚴重後果的依法依規嚴肅追責」。

▲▼ 大陸各地防疫、跨省、核酸檢測、機場、動車站、高速公路口 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸各地將針對跨省流動人員繼續採取「落地檢」。（圖／記者任以芳攝）

早在大陸官方尚未釋出最新措施之前，《華爾街日報》提前預告報導，根據消息人士透露，實行近三年的嚴格防疫限制措施，大陸領導人正考慮採取措施逐步重新開放，進展緩慢，也沒有設定時間表。

改善「過度防疫」，北京這次定調優化防疫二十條促施，不少大陸網民抱持保留態度，因為所有防疫原則還是堅守「動態」清零，難保地方政府不會重新「揣摩」上意，制定不同防疫標準。

外界也持續觀望，各地「三天兩檢」、「兩天一檢」是否有減少可能性，或恢復到之前有狀況才「集體」核酸檢測，讓老百姓喘口氣。眼下是冬季流感高發期，加上各地疫情又起，官方政策看似微鬆綁，實質把控嚴格，想恢復往日正常生活，大陸老百姓還有好長一段路要走。

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