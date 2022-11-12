陸入境隔離縮短成「5+3」　觀光航空業：預計最遲下周正式實行

▲大陸宣布入境隔離天數從原本「7+3」縮短成「5+3」 。（圖／翻攝央視新聞聯播）

記者任以芳／北京報導

大陸防疫邁入第三年，各地依然堅持貫徹「清零」政策之下，大陸國務院昨11日發布防疫最新措施，入境隔離天數從原本「7+3」縮短成「5+3」，48小時內2次核酸縮減成1次。消息曝光後，航空業者、台商圈高度關注。接受《東森新媒體ETtoday》訪問的台灣觀光航空人士指出，政策剛公佈又卡到假日，業內預估最遲下周收到大陸正式實行的通知，預料今年返鄉台商將變的更多。

全球逐漸開放與病毒共存，唯獨大陸、北韓等極少數國家堅持「管控」入境措施。其中，大陸官方開放入境措施也十分緩慢，自今年上半年從「14+7」縮短成「7+3」隔離天數，大陸國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組昨又發出最新通知，放寬多項境內外防疫措施。

▲大陸預計快速增加國際航線，圖為北京首都機場有如一座死城 。（圖／記者任以芳攝）

該通知包括取消入境航班熔斷機制，並將登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明調整為1次核酸檢測陰性證明。入境人員「7天集中隔離+3天居家健康監測」調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出。

入境人員在第一入境點完成隔離後，目的地不得重複隔離。集中隔離醫學觀察的第1、2、3、5天各開展1次核酸檢測，居家隔離醫學觀察第1、3天各開展1次核酸檢測。

▲外界期盼接下來可以增加兩岸航班。（圖／記者任以芳攝

接受《東森新媒體ETtoday》訪問航空界人士指出，按理大陸官宣後可即刻實行，但全球防疫政策變動太快，通常航空業者收到「正式」通知為準。

至於下一步是否增加兩岸航班？他指出，必須看大陸防疫旅館量能，畢竟包含其他國際航班旅客人數，恐怕短時間內不會這麼快執行。

另外，從今（12日）起入境大陸的核酸檢測做1次還是2次？該航空界人士指出，剛好卡到假日，預計最快下周收到陸方正式通知，建議旅客近期隨時留意各國航空業者官網最新公告。

▲ 陸官方11日宣布縮短入境隔離時間，各地防疫單位尚未收到正式實行時間通知。（圖／台商提供）

原本「7+3」隔離天數是否立即縮短成「5+3」？根據昨入境廈門的台商提供訊息顯示，廈門隔離飯店和驛站僅指出，「若收到相關書面調整，承諾第一時間通知，落實隔離天數的調整。」據了解，只要大陸官方後續發布具體實行時間，政策當天立即生效，同時適用正在隔離人員。

《東森新媒體ETtoday》訪問北京台商協會副會長陳哲彬指出，大陸鬆綁入境政策「對於台商、台青台生是一個好消息，預計過年返鄉的台商人數明顯增加，希望兩岸航班和小三通能趕在春節前放寬，讓大家過一個好年。」