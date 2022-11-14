　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣皮膚科醫學會年會　王正坤：終結醫美亂象守法是不二法門　

▲台灣皮膚科醫學會舉行年會，全國1千多位皮膚科醫師熱烈參與盛會，為提升皮膚科醫師競爭力，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師演講診所企業管理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

 ▲台灣皮膚科醫學會舉行年會，全國1千多位皮膚科醫師熱烈參與盛會，為提升皮膚科醫師競爭力，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師演講診所企業管理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第48屆台灣皮膚科醫學會年會，於台北南港展覽館2館舉行，全國1千多位皮膚科醫師熱烈參與盛會，為提升皮膚科醫師競爭力，13日下午舉辦基層診所經營管理研討會，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師演講「精通基層診所經營管理，不再校長兼撞鐘」。

▲台灣皮膚科醫學會舉行年會，全國1千多位皮膚科醫師熱烈參與盛會，為提升皮膚科醫師競爭力，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師演講診所企業管理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

醫師通常專心在醫學專業領域，遇到經營管理事務或醫療糾紛時，往往無法應付，有時候會成為歹徒眼中的肥羊。因此，台灣皮膚科醫學會特別安排經營管理課程來提升醫師的管理能力，並且避免醫療糾紛。此外，吳仁欽醫師演講衛生局稽查與法院訴訟案件，蕭維德律師演講醫病糾紛與法律問題。

▲台灣皮膚科醫學會舉行年會，全國1千多位皮膚科醫師熱烈參與盛會，為提升皮膚科醫師競爭力，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師演講診所企業管理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師表示，醫學美容盛行之後，很多醫師開設醫學美容診所，商人也紛紛集資投資醫美診所，甚至連沒有醫師執照的密醫密護也開設美容工作室，在客廳就幫病人違法開刀、違法打針與違法醫美治療，衍生很多醫療糾紛與違法行為，這些醫美亂象受到社會關注，因此政府加強查緝密醫密護等違法行為。對於具有專業醫師執照的醫師，也必須規範醫師行為，以免醫師誤蹈法網，發生違法案件。

▲台灣皮膚科醫學會舉行年會，全國1千多位皮膚科醫師熱烈參與盛會，為提升皮膚科醫師競爭力，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師演講診所企業管理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤指出，面對現代社會的醫美亂象，醫師也有責任一起維護醫療品質，保護患者，因此「守法」是終結醫美亂象的不二法門，醫師必須使用合法藥物與醫療器材，必須聘請具有專業執照的醫師、藥師與護理師來執行醫療工作，避免誇大的行銷廣告，不要欺騙患者，不要造成患者過度期待。

▲台灣皮膚科醫學會舉行年會，全國1千多位皮膚科醫師熱烈參與盛會，為提升皮膚科醫師競爭力，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師演講診所企業管理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師是企管博士、皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長、長榮大學企管博士班老師、成功大學EMBA碩士班老師與藝群醫學美容集團董事長；王正坤醫師表示，這次演講除了呼籲醫師要守法之外，也指導醫師如何管理診所。診所醫師要看診治病，又要管理診所，蠟燭兩端燒的結果，往往會讓診所醫師耗盡體力與心思，最後產生過勞現象。因此，診所醫師必須有經營管理的概念，或選擇專業經理人來協助管理診所，才能穩健經營。

▲台灣皮膚科醫學會舉行年會，全國1千多位皮膚科醫師熱烈參與盛會，為提升皮膚科醫師競爭力，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師演講診所企業管理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了讓醫師更能夠了解企管理論，王正坤醫師也介紹了各種管理學的分析工具，包含五力分析、價值鏈分析、資源基礎觀點與PESTLE外部環境分析等，鼓勵醫師成為熱門的T型人才，具有醫學的深度與管理學的廣度。

►鱘龍紅藻精下殺6.3折！充滿活力＋行動力

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
屁孩飆車1死　熱褲妹下車冷眼說笑：我要尿尿
千年一遇空姐Rita結婚了！「超強大正妹賓客團」養眼畫面曝
桃園封關民調！　鄭運鵬、張善政「藍綠差距擴大」
陳紫渝「4年前嫩照」曝光！　當樂團主唱甜喊：歡迎加入
屁孩中彈哀號影片曝！競速釀1死　還嗆警追打記者
《自由》民調陳時中奪第一！　再搶下投柯選民36.64%選票

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3M前進偏鄉！　科學Ｘ魔術　點亮偏鄉孩童科學夢

台灣皮膚科醫學會年會　王正坤：終結醫美亂象守法是不二法門　

陳紫渝「4年前嫩照」曝光！當社團主唱甜喊：歡迎加入　粉絲又戀愛

拿全新「莫那魯道20元幣」買滷味被拒收　他傻眼：這不是錢嗎？

大膽人妻帶隔壁老王回家　聚餐時鄰居小孩1句話讓姦情曝光

快訊／清晨15.7℃！今變天降5度　大雨特報縣市曝

他見客運高雄到桃園比台北貴「地理沒學好？」　行家揭原因

人妻蹲好市多廁所　上一半女兒爬出！釣到苦主：褲子沒穿被開門

免再關7天！今起確診改5＋n、取消24職類三劑令　防疫新制一次看

師生今起免「周周快篩」　180萬人可領5劑免費快篩

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

(G)I-DLE暴雨表演「舒華當眾慘摔」　單薄服裝淋冰雹+閃電..粉絲氣瘋

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

許瑋甯邱澤保養都靠「兩人運動」　陶晶瑩「前輩」傳授治台客法術

楊祐寧掀衣套頭愛妻「難怪睡沙發」　娶她只因「年輕貌美」感人誓詞又歪樓

貓咪躲紙箱迷你小洞後　聽聲開關門臉寫「勿擾」

3M前進偏鄉！　科學Ｘ魔術　點亮偏鄉孩童科學夢

台灣皮膚科醫學會年會　王正坤：終結醫美亂象守法是不二法門　

陳紫渝「4年前嫩照」曝光！當社團主唱甜喊：歡迎加入　粉絲又戀愛

拿全新「莫那魯道20元幣」買滷味被拒收　他傻眼：這不是錢嗎？

大膽人妻帶隔壁老王回家　聚餐時鄰居小孩1句話讓姦情曝光

快訊／清晨15.7℃！今變天降5度　大雨特報縣市曝

他見客運高雄到桃園比台北貴「地理沒學好？」　行家揭原因

人妻蹲好市多廁所　上一半女兒爬出！釣到苦主：褲子沒穿被開門

免再關7天！今起確診改5＋n、取消24職類三劑令　防疫新制一次看

師生今起免「周周快篩」　180萬人可領5劑免費快篩

二戰軍機「空中相撞」斷兩截　墜地爆炸畫面曝光！2機6人全罹難

快訊／綠拋桃竹竹苗8政見　推半導體政策平台、增設雙語學校

羅志祥破相登台「脛骨連2撞升降台」　就醫照X光傷勢現況曝

屁孩行政院前飆車翻覆1死！熱褲妹冷眼說笑　警局當家：我要尿尿

快訊／北市中山區民宅火警！一度傳民眾受困

1398萬賓利出事！違規左轉遭男大生攔腰撞　百萬修理費瞬間噴飛　

橋頭人早起動力！虱目魚海鮮粥熬出自然鮮甜　限量煎魚腸熟客最愛

3M前進偏鄉！　科學Ｘ魔術　點亮偏鄉孩童科學夢

「夫人牌」被陳時中搶先？　蔣萬安淡回：都是照既定規劃

「TOYOTA休旅電車」開賣30分訂單破千！泰規bZ4X價格、配備曝光了

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

5+n上路！戶外口罩鬆綁1條件達標

郭董喊「全捐」　改變台大癌醫命運

野人火鍋店員結錯帳　凌晨call客

入夜冷空氣抵台！溫度狂跌10°C

野人火鍋凌晨call客？KID經紀人回應

新北「警用法拉利」帥爆！路人狂拍

清晨15.7℃！今變天降5度　大雨特報縣市曝

館長直播宣布「要選總統」！最大政見曝光

老闆道歉　唐寶寶媽媽臉書11字喊話

今起確診改5＋n、取消24職類三劑令　防疫新制一次看

男女沒純友誼？Toyz遭篠崎泫「邏輯反殺」秒關台

柯文哲1句話惹惱婦產科！台大仁醫怒了

大膽人妻帶小王回家　鄰居小孩1句話曝姦情

男問「北宜有鴿子嗎」釣出所長回應

更多熱門

相關新聞

西班牙世界醫學美容會議

西班牙世界醫學美容會議

2022世界醫學美容醫師專家會議WEM，4日到5日在西班牙巴塞隆納舉行，世界各國有1千位醫師參與盛會，交流最新醫學知識，台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師受邀出席該會議，發現世界各國越來越強調醫美藥物安全性，在導入新科技之下，必須確保病人安全。

獨／正妹辣腿變「紅豆冰」　討診斷書喊告

獨／正妹辣腿變「紅豆冰」　討診斷書喊告

男高生臉長滿爛痘「母進診間辱罵」！

男高生臉長滿爛痘「母進診間辱罵」！

台南應用科大邀王正坤醫師分享

台南應用科大邀王正坤醫師分享

王正坤上吳宗憲節目大談整形趣聞

王正坤上吳宗憲節目大談整形趣聞

關鍵字：

皮膚科醫學會年會王正坤守法

讀者迴響

熱門新聞

女兒狂買網購　父親崩潰一刀殺了她

3車警政署前飆速！翻覆1死1傷　屁孩嗆警遭開3槍中彈

5+n上路！戶外口罩鬆綁1條件達標

50歲男叼菸跑42km完賽　歷年成績曝

郭董喊「全捐」　改變台大癌醫命運

美妝YTR老公涉洗錢案！驚人身分曝光

卵巢癌「5種人最容易得」！醫嘆：發現都已三四期　原因曝

台中「疊疊樂」工地引發朝聖　營建老董親曝建造內幕

新娘忙炸！丁寧婚禮大爆桌「170桌」　附近4家餐廳全包

孫翻舊照驚見祖父拿著iPhone：時空穿越了

野人火鍋店員結錯帳　凌晨call客

《航站情緣》電影原型逝世戴高樂機場！

入夜冷空氣抵台！溫度狂跌10°C

A-Lin捷運「遇色狼侵犯」激動落淚

深田詠美「倒出F級半球」合照蔡阿嘎！

更多

最夯影音

更多
百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲
羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

(G)I-DLE暴雨表演「舒華當眾慘摔」　單薄服裝淋冰雹+閃電..粉絲氣瘋

(G)I-DLE暴雨表演「舒華當眾慘摔」　單薄服裝淋冰雹+閃電..粉絲氣瘋

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面