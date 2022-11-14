台灣皮膚科醫學會年會　王正坤：終結醫美亂象守法是不二法門　

▲台灣皮膚科醫學會舉行年會，全國1千多位皮膚科醫師熱烈參與盛會，為提升皮膚科醫師競爭力，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師演講診所企業管理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第48屆台灣皮膚科醫學會年會，於台北南港展覽館2館舉行，全國1千多位皮膚科醫師熱烈參與盛會，為提升皮膚科醫師競爭力，13日下午舉辦基層診所經營管理研討會，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師演講「精通基層診所經營管理，不再校長兼撞鐘」。

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醫師通常專心在醫學專業領域，遇到經營管理事務或醫療糾紛時，往往無法應付，有時候會成為歹徒眼中的肥羊。因此，台灣皮膚科醫學會特別安排經營管理課程來提升醫師的管理能力，並且避免醫療糾紛。此外，吳仁欽醫師演講衛生局稽查與法院訴訟案件，蕭維德律師演講醫病糾紛與法律問題。

王正坤醫師表示，醫學美容盛行之後，很多醫師開設醫學美容診所，商人也紛紛集資投資醫美診所，甚至連沒有醫師執照的密醫密護也開設美容工作室，在客廳就幫病人違法開刀、違法打針與違法醫美治療，衍生很多醫療糾紛與違法行為，這些醫美亂象受到社會關注，因此政府加強查緝密醫密護等違法行為。對於具有專業醫師執照的醫師，也必須規範醫師行為，以免醫師誤蹈法網，發生違法案件。

王正坤指出，面對現代社會的醫美亂象，醫師也有責任一起維護醫療品質，保護患者，因此「守法」是終結醫美亂象的不二法門，醫師必須使用合法藥物與醫療器材，必須聘請具有專業執照的醫師、藥師與護理師來執行醫療工作，避免誇大的行銷廣告，不要欺騙患者，不要造成患者過度期待。

王正坤醫師是企管博士、皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長、長榮大學企管博士班老師、成功大學EMBA碩士班老師與藝群醫學美容集團董事長；王正坤醫師表示，這次演講除了呼籲醫師要守法之外，也指導醫師如何管理診所。診所醫師要看診治病，又要管理診所，蠟燭兩端燒的結果，往往會讓診所醫師耗盡體力與心思，最後產生過勞現象。因此，診所醫師必須有經營管理的概念，或選擇專業經理人來協助管理診所，才能穩健經營。

為了讓醫師更能夠了解企管理論，王正坤醫師也介紹了各種管理學的分析工具，包含五力分析、價值鏈分析、資源基礎觀點與PESTLE外部環境分析等，鼓勵醫師成為熱門的T型人才，具有醫學的深度與管理學的廣度。