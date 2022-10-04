王正坤上吳宗憲節目大談整形趣聞　避免過度整形注意醫美副作用

▲吳宗憲與吳姍儒父女聯合主持的電視節目「小明星大跟班」，特別邀請台南藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師上節目，談談整形醫美的趣事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

擁有亮麗的容貌可以讓人充滿自信，現代人熱衷醫美整形來讓自己變美，但是過度整形，可能產生副作用，有些缺乏醫學根據的偏方也會造成身體傷害，吳宗憲與吳姍儒父女聯合主持的電視節目「小明星大跟班」，特別邀請台南藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師上節目，談談整形醫美的趣事。

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王正坤醫師呼籲患者千萬不要使用自我傷害的方式進行醫學美容，也要預防醫美副作用與手術風險，例如手術切斷運動神經會導致肌肉麻痹，手術切斷感覺神經會導致皮膚感覺麻木，隆乳後的乳頭麻木可能是感覺神經受損。

王正坤醫師說，受邀上節目的素人很大方分享自己的整形經驗，有男生因為感情不順利，因此在臉上進行手術大改造，變成帥哥之後，前女友居然要求復合。有來賓分享自己的朋友去隆乳，居然造成乳頭喪失感覺。有人為了豐額，在額頭植入假體，因為植入物太大，額頭變成像鋼盔一樣大，整形的痛苦與趣事一籮筐。

王正坤醫師現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，王正坤醫師表示，追逐醫美整形的過程，必須適度就好，也要事先了解醫學原理與風險，患者要能夠接受神經受損的機率，才進行手術。在臉部整形手術的過程，如果切斷運動神經會導致肌肉麻痹，臉歪一邊。如果手術切斷感覺神經會導致皮膚麻木，皮膚失去感覺。

王正坤醫師出示一本「臉部危險區域解剖學」的醫學教科書，說明手術過程，必須避免傷害神經與血管，才不會留下副作用。有偏方說使用夾子用力夾住顴骨幾年，可以讓顴骨縮小。用夾子夾住鼻子可以讓鼻骨長高，這類的偏方可能會產生血液循環不良而導致皮膚潰爛，而且成年人的成熟骨頭很難使用外力來改變形狀。為了安全，還是要選擇有醫學根據的方法來進行。

王正坤說，預防整形手術的醫療糾紛，還包含醫病雙方的溝通，病人如果有過度期待，或錯誤幻想，醫病雙方就容易產生主觀意識的衝突。王正坤醫師表示，對於素人分享整形的心路歷程，大部分都是為了增加對於異性的吸引力，或增加顏值來提升職場競爭力，有人因為壓力太大，甚至產生憂鬱症，因此擁有正面陽光的心態，才是幸福人生的基石，千萬不要過度追求瘋狂的整形。