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西班牙世界醫學美容會議　王正坤：各國醫師強調醫美藥物安全

▲2022世界醫學美容醫師專家會議在西班牙巴塞隆納舉行，交流最新醫學知識，台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師受邀出席該會議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2022世界醫學美容醫師專家會議在西班牙巴塞隆納舉行，交流最新醫學知識，台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師受邀出席該會議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022世界醫學美容醫師專家會議WEM，4日到5日在西班牙巴塞隆納舉行，世界各國有1千位醫師參與盛會，交流最新醫學知識，台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師受邀出席該會議，發現世界各國越來越強調醫美藥物安全性，在導入新科技之下，必須確保病人安全。

▲2022世界醫學美容醫師專家會議在西班牙巴塞隆納舉行，交流最新醫學知識，台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師受邀出席該會議。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2022世界醫學美容醫師專家會議在西班牙巴塞隆納舉行，交流最新醫學知識，台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師受邀出席該會議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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王正坤醫師指出，在COVID-19疫情期間，各國實體會議停止舉辦，兩年過後，歐美國家開始解封，世界醫學美容專家會議WEM也在西班牙進行實體會議，研討醫學美容科技與醫美流行趨勢。2天的會議內容包含注射填充物除皺、膠原蛋白增生劑、雷射、脈衝光、電波拉皮、冷凍減脂、埋線拉皮與經營管理專題等。大會強調治療醫美病人，必須重視安全性與預防副作用，所有藥物材料必須符合以下4個要點：藥材的生物相容性要好，藥材可以被生物分解，要使用法規通過的合格產品，要重視長期使用的安全性。

▲2022世界醫學美容醫師專家會議在西班牙巴塞隆納舉行，交流最新醫學知識，台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師受邀出席該會議。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2022世界醫學美容醫師專家會議在西班牙巴塞隆納舉行，交流最新醫學知識，台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師受邀出席該會議。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2022世界醫學美容醫師專家會議在西班牙巴塞隆納舉行，交流最新醫學知識，台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師受邀出席該會議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師為現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，是皮膚科專科醫師與企管博士，旗下有11家醫美診所與1家Dr.藝群保養品公司。王正坤醫師表示，注射填充物減少皺紋的過程，造成皮膚壞死的原因有兩種，一種是血管內栓塞，造成組織缺血壞死。另一種是注射太多填充物，造成血管外部的壓迫，壓扁血管，阻斷血流，也會導致組織缺血壞死。因此，在注射玻尿酸與膠原蛋白增生劑的時候，必須防止血管栓塞與眼睛失明。醫師要熟悉顏面動脈的走向，避免把玻尿酸打進動脈，避免中心視網膜動脈栓塞的眼睛失明。同時也不要注射過多填充物去壓迫血管，去阻斷血流。

▲2022世界醫學美容醫師專家會議在西班牙巴塞隆納舉行，交流最新醫學知識，台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師受邀出席該會議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師分享所見所聞指出，會議期間，各國醫師把最新科技分享給與會人士，以生動活潑的脫口秀方式來演講，每位參加會議的醫師都啟動大會提供的手機軟體，進行討論與互動。大家一致的意見都是必須重視醫學教育訓練，良好的醫學教育訓練是增進醫術的根本作法，也可以預防醫美副作用與風險，保護醫美病人安全，減少醫療糾紛。

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