薛瑞元罵網友「見到鬼了」　陳時中肯定：新任金句指揮官

▲陳時中南港區玉成公園廟口開講。（圖／翻攝自YouTube／陳時中）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰倒數12天，民進黨台北市長候選人陳時中14日晚間出席南港玉成公園廟口開講，談及首度為自己站台的衛福部長薛瑞元，他笑說，薛現在是新的「金句指揮官」，這100多天來證明自己的眼光沒有錯，每個人都可以做得比自己更好。

近期有網友在PTT上指陳時中與薛瑞元在高端通過保護效益評估前夕曾到貓纜密會，但薛瑞元今天上午受訪直言，「真的是見到鬼了」，因為自從貓纜建好之後，從來沒有去過，只有在少年時去過指南宮，還說人的生命有限，就不用浪費在這種事情上。

陳時中今天晚間致詞時說，有人說這次選舉有「選舉3部曲」，第一是摧毀戰，要摧毀防疫的成績，第二是人格毀滅戰，首先先打看圖說故事，下個禮拜就開始打莫須有的、自己想的，說自己、薛瑞元及高端的審查委員在同一張相片，薛就說見到鬼了，因為他已經20幾年沒去過貓空了。陳直言，說他無緣無故拖10幾個人去山上密商，這樣頭腦就有問題。

陳時中說，不管是衛福部部長、次長、署長，都是一流的，每個人都可以獨當一面，甚至做得比自己更好，這100多天來證明他的眼光沒有看錯，例如薛瑞元和立法委員嗆聲「你們惹錯人了，我不是那種可以隨便讓你們欺負的公務人員」，這句話實在講得好，因為以前公務人員為了和諧而讓步、妥協，但公務人員就是該照著法規和條例做事。

此外，陳時中也透露，昨天晚間妻子孫琬玲在「唱咱的歌行咱的路」音樂會登台演奏，回家問自己，台下在跟他歡呼、Say hello的時候，最深的感覺是什麼？他回答自己看到了「責任」，不過孫回應說這不對，她看到的是「感動」，這是兩個不太一樣但又是一樣的思維，第二天他試著開始看，就看到很多很多的感動，感動會帶來力量，會支撐彼此做對的事情，繼續往前走，他一定會帶著這樣的感動進到市政府。