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桃園封關民調一次看！藍綠兩強激戰　游離選民成最大變數

▲▼賴香伶、張善政、鄭寶清、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

▲桃園市長候選人，由左至右依序為民眾黨賴香伶、國民黨張善政、無黨籍鄭寶清、民進黨鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

記者皮心瑀／綜合報導

2022九合一大選即將迎來民調封關日，各家民調公司也陸續丟出最後調查結果，其中，桃園戰局激烈，藍綠兩強打得火熱，而這一役更攸關黨主席保衛戰。《ETtoday新聞雲》特別整理出7家民調資料，帶您在選戰最後快速掌握戰況。

《ETtoday新聞雲》：鄭運鵬支持度爬升至33.6%　仍落後張善政10個百分點

《ETtoday民調雲》3日發布桃園市長最新民調，國民黨候選人張善政與民進黨候選人鄭運鵬支持度都有明顯增長，但鄭運鵬仍未拉近兩人差距，以33.6%輸給張善政43.6%，落後10個百分點，其他依序為無黨籍的鄭寶清5.7%與民眾黨的賴香伶3.8%。

台灣民意基金會：張善政30.6%、鄭運鵬26.6%　15％游離選民成最大變數

台灣民意基金會4日發布桃園縣長選舉民調，以「如果明天投票，在張善政、賴香伶、鄭運鵬、鄭寶清四人當中， 您會投給誰?」為題，結果發現，張善政30.6%、鄭運鵬26.6%、鄭寶清7.2%、賴香伶4.1%。

民意基金會分析，民調數據傳達了一個重要的訊息，就是桃園市長選情已逐漸進入關鍵時刻，張善政暫時領先鄭運鵬4個百分點，不論那是不是紮實的領先，意味國民黨已兵臨城下，民進黨在桃園的江山的確有被攻陷的危機；另有一個巨大變數使這次選舉不到最後難定勝負，就是15%游離選民的出現。

《聯合報》：張善政36%、鄭運鵬30％　二成六選民未決定支持意向

《聯合報》6日所公布的民調，張善政36%、鄭運鵬30％，至於賴香伶和鄭寶清各拿下4%。值得注意的是，當時調查結果，有二成六的選民尚未決定投給誰。

《自由時報》：鄭運鵬33.42％領先張善政　僅差距2.83個百分點

根據《自由時報》7日所做民調，鄭運鵬以33.42%，領先張善政的30.59%，接下來分別為賴香伶6.12％、鄭寶清5.84％。

交叉分析發現，鄭運鵬在4個年齡層都取得領先，包括20至29歲；30至39歲、60至69歲及70歲以上。

中廣．蓋洛普徵信：藍綠廝殺　張善政31.24%、鄭運鵬25.77%

中廣與蓋洛普徵信合作11 日公布桃園封關前民調，顯示張善政以31.24%領先鄭運鵬的25.77%，鄭寶清則為4.7%，賴香伶以3.1%墊底。另外，尚未表態的選民達28.03%，成為選戰勝負關鍵。

QuickseeK民調中心：鄭運鵬支持度超車　以39.2%領先張善政

QuickseeK民調中心13日釋出桃園市長最新民調，結果顯示，鄭運鵬以39.2%的支持度微幅領先張善政支持度38.5%，雙方差距僅0.7個百分點，仍在抽樣誤差範圍內。此外，賴香伶與鄭寶清的支持度分別為7.2%、5.9%。

QuickseeK民調中心指出，選戰進入倒數階段，目前四位候選人支持度基本呈現兩強爭霸的情況，藍綠雙方都將桃園視為兵家必爭之地，在鄭文燦整體滿意度仍維持高點，並且強力拉抬自家候選人聲勢的情況下，從鄭運鵬支持度的變化可見一番端倪，而張善政如何力挽狂瀾留住支持者的心，在支持度落差異常相近的桃園，藍、綠雙方未來的交鋒可預期將會愈加激烈。

中華亞太菁英交流協會：鄭運鵬39.4％、張善政33.9％　藍綠差距擴大

中華亞太菁英交流協會14日公布最後一波的縣市首長候選人民意調查，張善政在桃園的佛系避戰策略，加上近期台積電、首都通雙政策利多加持，使得鄭運鵬領先明顯增加。鄭運鵬支持度39.4％，張善政獲得33.9％；而鄭寶清5.3％、賴香伶4.4％。

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