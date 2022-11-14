快訊／清晨15.7℃！今變天降5度　大雨特報縣市曝

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

宜蘭縣大雨特報！中央氣象局觀測，今天（14日）清晨全台最低溫出現在苗栗縣西湖的15.7度。氣象局提醒，今天桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，且桃園以北、東北部高溫降幅約3-5度。

氣象局今早6時半對宜蘭縣發布「大雨特報」，東北季風影響，今日宜蘭地區有局部大雨發生的機率；另外，也對嘉義市、嘉義縣和台南市發布「濃霧特報」，清晨嘉南地區易有局部霧或低雲影響能見度，目前嘉義及台南已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

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氣象局表示，今天桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，東北部並有局部大雨，東部、東南部及恆春半島亦有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局指出，清晨各地低溫落在20到22度，桃園以北、東北部白天高溫則預估僅約23-24度，和周日26-29度高溫相比，降幅約3-5度；花蓮、台東約25度，整天感受有涼意；但對於中南部而言影響相對小，中午仍有接近30度左右的高溫，日夜溫差大，早晚偏涼。

氣象局說，周二東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，由於冷空氣不強，低溫降幅不多，主要是高溫方面會有較明顯的下降；迎風面桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率高，有局部短暫雨的天氣，東半部及恆春半島雨勢會比較大，尤其東北部可能有大雨發生的機率，其他地區維持多雲到晴。

氣象局預報，周三東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；水氣仍多，大台北、東半部及恆春半島仍有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部並有局部較大雨勢發生的機率，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局表示，周四至周六水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅大台北山區及東半部有零星短暫雨；周日至下周三，大台北及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▼今天迎風面水氣增多。（圖／資料照／記者李毓康攝）

