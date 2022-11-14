黑幫屁孩「行政院前叫囂」！毆推記者還嗆警　腿吃子彈躺地孬樣曝

記者游宗樺、莊智勝／台北報導

台北市中正區忠孝東路一段地下道今天（14日）凌晨4時許傳出飆車追撞事故，其中一車翻覆、駕駛飛出身亡，員警到場時，另外2車成員身上飄散酒味，且態度十分惡劣囂張，不但推打現場記者，甚至還朝著員警叫囂，警方鳴槍制止無效，果斷朝其腿部連開2槍，屁孩中彈後囂張氣焰瞬間全消，抱著中彈的大腿躺在地上哀號抽動，模樣窩囊至極，隨後遭警方順利壓制。

初步了解，當時3車沿著忠孝東路往西高速競速追逐，其中2車在地下道發生追撞，葉男(23歲)高速撞翻王男(24歲)轎車，王翻車後隨即被壓在車底。警方獲報到場時，葉男車上還走下2名乘客，高分貝嗆警，其中身穿白T、牛仔褲的李男氣焰十分囂張，對著員警不斷叫囂，甚至還一度出手推警，見到警方拔槍後，仍然毫無畏懼，展開雙臂持續向警方進逼；警方見勸阻無效後立即對空鳴槍制止，李男身後的同行友人態度較為配合，聽到槍聲後當即自行趴下就縛，而李男仍是在警方眼前持續耍屁撒潑，最終遭警方連開2槍射腿，被子彈教訓後痛得倒臥在地、抱腿抽搐，窩囊的孬樣與先前囂張嘴臉形成強烈對比。

▲李姓屁孩中彈後倒臥在地，痛得不斷抽搐哀哀叫，模樣十分窩囊。（圖／記者游宗樺翻攝）

除了囂張嗆警、推警外，這群屁孩還在行政院、警政署前馬路徘徊，見到路人駐足觀看隨即上前嗆聲，完全視法律如無物，甚至發現記者前往拍攝時，還當場惱羞、大動肝火，對著記者叫罵三字經，並出手猛力推記者撞牆，導致該名記者受傷倒地，隨後還接連嗆聲，「拍什麼？你拍什麼？你最好不要拍啦，你再拍阿，拍什麼東西啦！你再拍阿，X你X雞X！操你X的！」

事後該名遭毆記者前往醫院驗傷，右手肘、左手、右膝皆有鈍挫傷，事後記者也持驗傷單到忠孝東路派出所提告，控告現場屁孩恐嚇、強制、傷害、以及妨害名譽等4罪。據了解，該群屁孩有黑幫背景，部分人士還是竹聯幫靜安會成員，目前涉案屁孩均遭警方帶回，詳情目前正進一步調查中。

▼現場屁孩出手毆打、推倒記者，還飛奔上前嗆聲「拍什麼拍？」（圖／記者游宗樺翻攝）