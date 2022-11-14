屁孩行政院前飆車翻覆1死！熱褲妹冷眼說笑　警局當家：我要尿尿

記者游宗樺、陳韻如／台北報導

一群屁孩14日凌晨4時開車載著短褲妹在台北市街頭狂飆，不慎於忠孝東路車行地下道發生追撞，造成車輛翻覆，駕駛被壓車底慘死。警方到場後，屁孩態度囂張惡劣，朝警逼近叫囂，甚至推打在場記者，其中1人遭警方開槍擊中大腿，囂張氣焰全消。而與屁孩潑鬧模樣對比，幾名短褲妹在一旁事不關己說笑，絲毫不在意友人因事故不幸喪命，行徑相當誇張。

▲屁孩在行政院前發生追撞1人死亡，車上短褲妹下車後還在旁說笑，一副事不關己。（圖／記者游宗樺攝）

初步了解，幾名鬧事屁孩為竹聯幫靜安會成員，14日凌晨4時許與幾名熱褲妹剛從夜店玩完，便開著2輛車沿著忠孝東路往西高速競逐，不料其中1輛卻在忠孝東路車行地下道與人發生追撞，李男高速撞翻王男（24歲）的轎車，王男翻車後被壓在車底，當場沒了生命跡象。

巨大撞擊聲響引起附近警員注意，並上前查看，而此時2名男子從葉男車上下車，態度相當囂張惡劣，高分貝嗆警，其中撞翻前車的李男也在一旁叫囂，還一度動手推警，警方隨即拔槍示警，但李男仍毫無畏懼，反而展開雙臂持續叫囂，警方隨即對空鳴槍制止，李男身後的同行友人態度較為配合，聽到槍聲後當即自行趴下就縛，但李男仍像隻潑猴般不斷叫囂，最終被警方連開2槍擊中腿部後，痛得倒地哀嚎，囂張氣焰全失。

不僅如此，這群屁孩連在旁駐足觀看的路人都嗆，甚至在發現記者前往拍攝後，動手推打記者，其中一名記者還因此被推去撞牆，記者受傷倒地，但屁孩仍不停手，不斷嗆聲，「拍什麼？再拍啊！你最好再拍啊！」事後記者前往醫院驗傷，後續也對屁孩提告。

▲▼屁孩囂張嗆警，甚至動手推打記者，造成記者受傷送醫。（圖／記者游宗樺翻攝）

此外，現場幾名短褲妹在事故發生後，冷眼在旁觀看，一副事不關己模樣，還在現場不斷說笑，絲毫不在意友人在稍早的事故中喪命，更與前方屁孩大鬧街頭的模樣形成強烈對比。而誇張的是，短褲妹被帶回警局調查後，態度也十分輕浮，甚至把警局當家一樣自在活動，就連尿急借廁所的態度相當不客氣，讓在場警方十分傻眼。目前鬧事屁孩全被帶回，詳情正進一步調查釐清中。

【10：57最新消息】

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