　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊斯坦堡爆炸6死81傷　土耳其總統：疑恐攻1女涉案

▲土耳其伊斯坦堡13日發生爆炸案。（圖／翻攝自推特）

▲土耳其伊斯坦堡13日發生爆炸案。（圖／翻攝自推特）

文／中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡13日專電

土耳其伊斯坦堡今天發生爆炸事件，造成6死及81傷，成為這座城市2016年來首起重大炸彈爆炸事件。副總統歐克台指出，就目前看來，這似乎是恐怖攻擊。

伊斯坦堡貝伊奧盧區（Beyoglu）的獨立大街（Istiklal Avenue）為遊客必去景點之一，假日更是人潮洶湧。當地時間13日下午4時20分左右發生爆炸後，數台救護車緊急駛往現場，警方也迅速封鎖大街。

當地民眾晚間對中央社記者表示，警方高壓水砲待命，禁止任何人進入獨立大街。

社群媒體推特（Twitter）上轉傳的影片可見，獨立大街一處傳出巨響，接著冒出火光。另一段影片則顯示爆炸地點焦黑一片，數人倒地不起，衣物滲出血，其他民眾驚慌逃離。

路透社報導，一架直升機飛越現場，多輛救護車停在附近的塔克辛廣場（Taksim）。土耳其紅新月會（Turkish Red Crescent）指出，血袋正送到附近醫院。

▲土耳其伊斯坦堡13日發生爆炸案。（圖／翻攝自推特）

▲人潮眾多區域發生炸彈爆炸，疑一女涉案。（圖／翻攝自推特）

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）於記者會上表示，一如以往，以恐怖主義擊敗土耳其及土耳其人民的行為如今以失敗告終，往後也不會成功。「我們的人民可以放心，攻擊事件的肇事者將受到應有的懲罰」。他也指出，初步資訊顯示，一名女性涉案。

他還說：「如果我們說這一定是恐怖主義，那可能有誤。」但是根據地方首長提供的初步事態發展及第一手情報，這有恐怖主義的跡象。

土耳其國營的安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，副總統歐克台（Fuat Oktay）指出，爆炸事件造成6死及81傷。

他說，就目前看來，這似乎是恐怖攻擊，因為歹徒引爆炸彈，「我們認為她是一名女性。我們已經失去了6人，其中4人在現場喪生。81人受傷，2人傷勢嚴重」。

45歲的厄庫斯（Mehmet Akus）是獨立大街一間餐廳的員工，他對路透社說：「當我聽到爆炸聲時，我被嚇呆了，人們都僵住了，看著彼此。然後大家開始跑。你還能怎麼做呢？」

「我的親戚打電話給我，他們知道我在獨立大街工作。我告訴他們我沒事」。

目前雖然沒有人承認犯案，但伊斯坦堡和其他土耳其城市過去曾是伊斯蘭國（Islamic State）聖戰士、庫德族好戰分子及其他團體的攻擊目標。

2016年6月28日，伊斯坦堡阿塔圖克機場（Ataturk Airport）遭遇槍手和炸彈攻擊，造成47人喪命，逾200人受傷。同年12月10日，伊斯坦堡一座足球場發生兩枚炸彈連環爆炸案，造成44人死亡，166人受傷，庫德族好戰組織「庫德自由之鷹」（TAK） 宣稱犯案。

希臘、義大利、埃及、烏克蘭、亞塞拜然及巴基斯坦等國紛紛譴責這起攻擊事件，並對遇難者表達哀悼。歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）也推文說，他在「可怕的消息」傳出後，向受害者表示哀悼。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）推文向土耳其民眾表達「最深切的哀悼」，並說北約與盟友土耳其同在。

►鱘龍紅藻精下殺6.3折！充滿活力＋行動力

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
13頁祕帳鐵證曝光　高虹安涉A助理費案情升高
免再關7天！今起確診改5+n、取消24職類三劑令　防疫新制一
快訊／清晨15.7℃！今變天降5度　大雨特報縣市曝
伊斯坦堡爆炸6死81傷　土耳其總統：疑恐攻1女涉案

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

艾米尼之死示威後　伊朗當局公布首件死刑判決

烏軍士兵暖吃整桌家常菜！　阿嬤招待大餐感謝英雄們

伊斯坦堡爆炸6死81傷　土耳其總統：疑恐攻1女涉案

以色列空襲敘利亞軍事基地　2名軍人喪命

G20峰會在即　拜登搭機飛抵印尼峇里島

土耳其爆炸6死53傷！總統定調「炸彈攻擊」：已掌握1女涉案

拜習會面對面倒數！　美官員：拜登將表明不尋求與中國衝突

快訊／土耳其「伊斯坦堡市中心」爆炸至少11傷　路人逃竄畫面曝光

拜登：維持對中溝通管道開放　確保台海、南海和平

患癌9年失去鼻子！她用3D打印「手臂竟長出新鼻」　離奇畫面曝光

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

(G)I-DLE暴雨表演「舒華當眾慘摔」　單薄服裝淋冰雹+閃電..粉絲氣瘋

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

楊祐寧掀衣套頭愛妻「難怪睡沙發」　娶她只因「年輕貌美」感人誓詞又歪樓

許瑋甯邱澤保養都靠「兩人運動」　陶晶瑩「前輩」傳授治台客法術

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

貓咪躲紙箱迷你小洞後　聽聲開關門臉寫「勿擾」

艾米尼之死示威後　伊朗當局公布首件死刑判決

烏軍士兵暖吃整桌家常菜！　阿嬤招待大餐感謝英雄們

伊斯坦堡爆炸6死81傷　土耳其總統：疑恐攻1女涉案

以色列空襲敘利亞軍事基地　2名軍人喪命

G20峰會在即　拜登搭機飛抵印尼峇里島

土耳其爆炸6死53傷！總統定調「炸彈攻擊」：已掌握1女涉案

拜習會面對面倒數！　美官員：拜登將表明不尋求與中國衝突

快訊／土耳其「伊斯坦堡市中心」爆炸至少11傷　路人逃竄畫面曝光

拜登：維持對中溝通管道開放　確保台海、南海和平

患癌9年失去鼻子！她用3D打印「手臂竟長出新鼻」　離奇畫面曝光

助減肥還能放鬆情緒！營養師曝喝茶6大好處　加碼冷泡茶秘訣

13頁祕帳鐵證曝光　高虹安涉A助理費案情升高

明年Q1貨櫃船公司真的會轉為虧損嗎？看各國船公司怎麼說

唐綺陽運勢／金牛「感情越吵越好」天秤迷糊有助桃花！魔羯出現轉機

艾米尼之死示威後　伊朗當局公布首件死刑判決

大膽人妻帶隔壁老王回家　聚餐時鄰居小孩1句話讓姦情曝光

快訊／清晨15.7℃！今變天降5度　大雨特報縣市曝

防疫險「5+n」理賠QA！　密切接觸者2年內「有條件」仍可賠

他見客運高雄到桃園比台北貴「地理沒學好？」　行家揭原因

人妻蹲好市多廁所　上一半女兒爬出！釣到苦主：褲子沒穿被開門

長髮萌妹「雪乳露點」爆紅 呆萌表情下...臂肌比臉大!!?

國際熱門新聞

《航站情緣》電影原型逝世戴高樂機場！

2歲兒忘車上　父9小時後才發現陳屍後座

孫翻舊照驚見祖父拿著iPhone：時空穿越了

車庫玩捉迷藏　9歲弟遭電動門活活夾死

患癌後失去鼻子！她用3D打印手臂竟長出新鼻

若共軍犯台　日本74%民眾「反對自衛隊幫台灣」

56歲嬤「懷兒子的種」！替媳婦代孕生孫女

巨乳網紅全裸戲水！警抓走關進男子監獄

摔角選手狠殺26歲嫩妻　棄屍全都錄

工人中3.2億大翻身　爽買法拉利！登報徵友

快訊／土耳其伊斯坦堡爆炸至少11傷

土耳其爆炸案6死53傷！總統定調為攻擊

官員：拜登將表明不尋求與中國衝突

美尻妹戴「男友骨灰肛塞」：他最愛的地方

更多熱門

相關新聞

土耳其爆炸案6死53傷！總統定調為攻擊

土耳其爆炸案6死53傷！總統定調為攻擊

土耳其伊斯坦堡（Istanbul）市中心的獨立大街（İstiklal Caddesi avenue）13日發生爆炸。伊斯坦堡省長耶立卡亞（Ali Yerlikaya）稍早指出，死亡人數目前已增加到6人，受傷人數增加到53人。土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）將事件定調為「攻擊」，目前掌握到一名女性涉案。

土耳其總統：若共和黨控制美參議院　求購F-16更容易

土耳其總統：若共和黨控制美參議院　求購F-16更容易

滯台土耳其男擺攤籌機票錢　她曝心酸對話

滯台土耳其男擺攤籌機票錢　她曝心酸對話

女為了自拍撿手機　民眾路過目睹她墜樓身亡

女為了自拍撿手機　民眾路過目睹她墜樓身亡

芬蘭敦促土耳其和匈牙利　迅速批准北約入會案

芬蘭敦促土耳其和匈牙利　迅速批准北約入會案

關鍵字：

土耳其伊斯坦堡恐攻艾爾段Recep Tayyip Erdogan

讀者迴響

熱門新聞

女兒狂買網購　父親崩潰一刀殺了她

5+n上路！戶外口罩鬆綁1條件達標

郭董喊「全捐」　改變台大癌醫命運

卵巢癌「5種人最容易得」！醫嘆：發現都已三四期　原因曝

美妝YTR老公涉洗錢案！驚人身分曝光

野人火鍋店員結錯帳　凌晨call客

新娘忙炸！丁寧婚禮大爆桌「170桌」　附近4家餐廳全包

台中「疊疊樂」工地引發朝聖　營建老董親曝建造內幕

入夜冷空氣抵台！溫度狂跌10°C

A-Lin捷運「遇色狼侵犯」激動落淚

《航站情緣》電影原型逝世戴高樂機場！

林玉書退賽　郭泓志突爆哭道歉

2歲兒忘車上　父9小時後才發現陳屍後座

新北「警用法拉利」帥爆！路人狂拍

野人火鍋凌晨call客？KID經紀人回應

更多

最夯影音

更多
百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲
(G)I-DLE暴雨表演「舒華當眾慘摔」　單薄服裝淋冰雹+閃電..粉絲氣瘋

(G)I-DLE暴雨表演「舒華當眾慘摔」　單薄服裝淋冰雹+閃電..粉絲氣瘋

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

楊祐寧掀衣套頭愛妻「難怪睡沙發」　娶她只因「年輕貌美」感人誓詞又歪樓

楊祐寧掀衣套頭愛妻「難怪睡沙發」　娶她只因「年輕貌美」感人誓詞又歪樓

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面