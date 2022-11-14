林耕仁民調緩步上升　「不再當民進黨打手」藍營端政策牛肉搶竹科票

▲新竹縣長國民黨籍候選人楊文科(左)與林耕仁(右)手牽手比出加油手勢。（圖／楊文科競辦提供）

記者崔至雲／台北報導

選戰倒數12天，新竹市長戰況詭譎。在國民黨候選人林耕仁猛攻民眾黨候選人高虹安助理費與小金庫爭議後，藍營內部擔心反幫助民進黨籍候選人沈慧虹而急踩煞車。藍營人士指出，新竹執政黨是民進黨，市民還是有一股「討厭民進黨」氛圍，藍營希望把民進黨拉下來，但國民黨不能變成民進黨打手。國民黨只能把問題點出來後，剩下的就交給市民來評斷，未來希望回歸市政討論，「每天民調緩步上升一點點沒關係」，相信新竹市民可以感受到國民黨的改變。

有黨務高層分析，近期高虹安的民調微下滑，有部分流到沈慧虹。雖然現在外界議論紛紛，但黨中央仍不放棄新竹，加上前高雄市長韓國瑜等藍營大咖全力輔選，林耕仁民調有上升，不過在新竹三腳督選戰中，還是落居第三，顯見藍營支持者在新竹還沒有歸隊，這對林耕仁確實是很大的危機。

▲韓國瑜、林耕仁、楊文科竹竹苗造勢。（圖／記者陳凱力攝）

一名在地議員指出，近期林耕仁已不再將矛頭對準高虹安，但少了政治攻防，大家關注的機率就會變少，不過他認為，新竹市民還是在意政見的，民眾黨、民進黨至今沒有提出什麼政見，所以林耕仁決定回歸政策討論，目前也已經提出了多元政見，包含eBike腳踏車、新創產業補助、棒球場規劃、元宇宙發展基金等，希望能搶下竹科選民的選票。

「國民黨不是好高騖遠，剩下10幾天，要專攻政見」，藍營人士表示，國民黨這次一定會有不一樣的氣象，趁著白、綠互打時，國民黨反而端出政見，畢竟新竹選民結構不太一樣，藍營人士內部認為，這樣的選舉方向是對的。

至於高虹安日前與國民黨新竹縣長候選人楊文科會面，引發「藍白合」的討論，甚至傳出是否有棄保效應？有市議員指出，「楊文科縣長不可能支持非國民黨的人」，何況楊文科也公開表態，他唯一支持林耕仁，所以高虹安若想操作藍白合，是難以達到目的，而且民眾可以試著突破迷思，在高虹安身上可以看到國民黨的價值嗎？民眾黨理念中又可以看到中華民國的價值嗎？

該市議員指出，這次高虹安出來選，確實藍綠都有些政治光譜在移動，大家會選擇民眾黨，其中一點很可能是因為國民黨不爭氣，但絕不能代表民眾黨可以代表國民黨，國民黨一定要多努力，拋出市民有感的政見，讓市民願意把手中的票投給國民黨。

