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全台最大美妝店iGLAMOUR微甜購物節滿額請吃麥當勞　爽買最潮美妝1111元

▲▼全台最大美妝店iGLAMOUR微甜購物節滿額請吃麥當勞　爽買最潮美妝1111元。（圖／業者提供）

▲高雄美妝控必逛聖地「iGLAMOUR愛・迷人」11/3-12/5推出微甜購物節活動。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

堪稱南臺灣Sephora、高雄美妝控必逛聖地「iGLAMOUR愛・迷人」，擁有來自20個國家以上及超過200個品牌的話題商品，並提供個人化客製服務，滿足不同年齡層的美妝客群需求。11/3-12/5推出「微甜購物節」活動，全店消費滿2,000元就送50元麥當勞禮券，VIP於活動期間不限金額消費即贈法國皇室最愛的algologie護膚體驗乙次，趕快揪閨蜜一起逛好逛滿，爽買最潮美妝迎戰年底派對季。

玩美朝聖iGLAMOUR美妝、香氛殿堂　最潮美妝話題一次GET！

▲「iGLAMOUR愛・迷人」義大店占地120坪，動線清楚好逛好買。

高雄人都懂逛的「iGLAMOUR愛・迷人」是全台規模最大的美妝店，網羅國內外歐美日韓等20個國家以上的話題美妝品牌，提供超過200個保養、彩妝、香氛、專業髮品、美妝小物…品牌熱門商品，各種IG、小紅書網紅打卡必備美妝神器應有盡有。

▲「iGLAMOUR 愛．迷人」義享店占地超過400坪，現場還有專業美容顧問提供諮詢。

目前在義享時尚廣場及義大世界購物廣場共2家實體門市，皆為半開架式自主體驗的購物空間，不僅提供開放式試妝台、AR試妝機、肌膚檢測儀等，也有免費彩妝體驗，可由專業美容顧問給予最Pro級的個人化建議與服務，還能不限金額消費就能免費預約眉型設計服務。

喜愛香氛的「香民」們更別錯過iGLAMOUR，集結全球知名的高端香水品牌是全台最大、品牌最多的香氛殿堂，免出國直接走一趟高雄iGLAMOUR實體店，就能掌握第一手歐美、日韓美妝新訊。

抱歉了錢錢～微甜購物節加碼1111專區　限時限量優惠價實在太甜了！

▲▼全台最大美妝店iGLAMOUR微甜購物節滿額請吃麥當勞　爽買最潮美妝1111元。（圖／業者提供）

▲MOSCHINO TOYBOY香水特價1111元，還有眾多最新香氛優惠5折起。

這波iGLAMOUR微甜購物節，時逢雙11購物季，特別推出雙11實體網路熱銷排行商品限量販售，還有最新香氛優惠5折起，不論是前往門市或在iGLAMOUR蝦皮官方旗艦店都能輕鬆下單爽補貨！

▲▼全台最大美妝店iGLAMOUR微甜購物節滿額請吃麥當勞　爽買最潮美妝1111元。（圖／業者提供）

▲LANVIN限量指定香調淡香水及Melvita摩洛哥堅果油特價1,111元。

▲▼全台最大美妝店iGLAMOUR微甜購物節滿額請吃麥當勞　爽買最潮美妝1111元。（圖／業者提供）

▲iGLAMOUR獨家代理FEMMUE奢華滋潤面霜(1入)及Elizabeth Arden精純滲透21天霜2入組特價1,111元。

微甜購物節更加碼推出價格「超甜」的1111專區，精選多項商品特惠限量販售，包含：iGLAMOUR獨家代理FEMMUE奢華滋潤面霜、Elizabeth Arden精純滲透21天霜2入組、Melvita摩洛哥堅果油、MOSCHINO限量TOY BOY淡香精及熊芯未泯2女性淡香精、Circa Home限量指定香調香氛蠟燭及擴香瓶（棉花小蒼蘭/荔枝玫瑰/海洋/血橙/木蘭茉莉/海鹽香草/萊姆梨子/琥珀檀香/熱帶水果）、以及LANVIN限量指定香調淡香水（水色．睡蓮/天晴．蘭花/豔陽．木蘭）通通只要1,111元，把握限時限量的超甜價格，不用辛苦找代購，用蝦皮就能手刀結帳、一口氣清空購物車！

iGLAMOUR全台獨家4大品牌滿額贈　直接晉升潮流美妝小天才

▲▼全台最大美妝店iGLAMOUR微甜購物節滿額請吃麥當勞　爽買最潮美妝1111元。（圖／業者提供）

▲iGLAMOUR獨家代理的4大品牌推出消費滿額贈。

不論你是喜歡嘗鮮挖寶的美妝控，還是愛跟風話題的潮流天后，iGLAMOUR獨家代理的4大品牌都能滿足你對第一手接觸國際美妝新知的渴望。像是韓國歐膩口耳相傳、在小紅書有高人氣的天然花癒系護膚保養品牌「FEMMUE」消費折扣後滿3,500元贈價值850元的粉紅晚安唇膜；法國女人人手一瓶、有「小拉娜」之稱的不老海洋保濕聖品品牌algologie，消費折扣後滿3,200元贈緊顏提拉亮采前導精華液15ml×2及品牌帆布袋。

還有好萊塢女星葛妮絲派特羅加持的天然果汁抗氧奇蹟保養JUICE BEAUTY，任意消費即贈價值480元的白金駐顏彈力乳霜10ml；來自澳洲強調自然感官體驗的全方位有機保養、香氛品牌SENSORI+推出靜心舒眠噴霧海岸之夜30ml搭配植萃淨化香氛蠟燭靜心舒眠海岸之夜260g活動價只要1,999元。

▲▼全台最大美妝店iGLAMOUR微甜購物節滿額請吃麥當勞　爽買最潮美妝1111元。（圖／業者提供）

▲香氛品牌SENSORI+推出香氛及蠟燭組合價只要1,999元。

而先前早早入手過iGLAMOUR獨家品牌的你，也別錯過這波獨家品牌空瓶回收計畫，把握活動期間持任一獨家品牌空瓶至門市回收，可享商品回購價滿1,000元現折100元；空瓶折抵消費後，不索取紙袋即贈「迷人紀念袋」一個，現場持空瓶回收並加入iGLAMOUR官方LINE帳號並輸入通關密語即可獲得iGLAMOUR眉型設計券一張及修眉刀一支，活動名額有限得把握機會早入手早享受。

眾多話題美妝保養品通通都在iGLAMOUR看得到、買得到，把握微甜購物節優惠期間入手，你就是國際級美妝保養小天才！

iGLAMOUR愛•迷人－一站式購足美妝服務專門店
義享時尚廣場C區2F　07-5578898
義大世界購物廣場B區B1　07-6569639
官方蝦皮旗艦店 https://shopee.tw/iglamour
免付費客服專線0800-018-008

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