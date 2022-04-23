義大世界「寵愛媽咪」最有感！Outlet購物＋大啖異國料理「偽出國體驗」讓全家一站滿足

▲想陪媽媽或是孩子的媽浪漫過節，今年不如直衝擁有Outlet Mall、主題樂園，以及2家國際級度假飯店的「義大世界」，為媽媽獻上偽出國體驗。（圖／義大世界提供，下同）

生活中心／綜合報導

一年一度展現對媽咪心意的「母親節」，距離現在已經不到一個月！今年如果只是訂個餐廳聚餐或是送上廚房家電，會不會稍嫌簡單或是和往年模式重複了呢？平日為了家人盡心盡力、東省西省的媽咪，絕對值得家人們為她安排一個週末的度假購物行程！無論是想幫辛苦多年的媽媽，或是陪著孩子的媽浪漫過節，首選就是擁有全台唯一歐式室內長廊Outlet Mall、網羅多達700個品牌的「義大世界購物廣場」和全台唯一希臘情境式主題樂園「義大遊樂世界」，以及2家國際級度假飯店「義大皇家酒店」與「義大天悅飯店」的「義大世界」！以一站式旅遊度假的體驗，極致寵愛辛苦已久的媽媽，趁著母親節期間，感受原汁原味的奢華歐洲假期，為她們留下在歐式建築徜徉、在精品Outlet盡情挖寶、在精緻餐廳大啖異國美食的偽出國體驗。

全台首創！「購物、休閒、住宿」讓媽媽玩心大開

面對短暫的假期時光，如今不少人都會規劃國內輕旅行，不過台灣很少有像「義大世界」這樣，一站提供休閒購物、旅遊度假一站滿足的消費體驗。對於想要慢慢逛放鬆玩的客群來說，從踏進「義大世界」的那一刻起，要玩個3天2夜都沒問題。許多人都相當熟悉的「義大Outlet Mall」，佔地寬闊、造景又浪漫非凡，不只能讓媽媽一秒飛到歐洲，全台絕無僅有、幾乎是把義大利特萊維噴泉搬來的「羅馬天幕」，更是要讓許久沒出國旅遊的媽媽眼睛一亮，大拍「朝聖美照」！

▲義大世界全歐式的風格建築，不用出國就能秒飛國外，享受最美歐洲風情景致。

義大Outlet獨家＋全球時尚品牌大整理！必逛精品現在就記起來

當日頭赤炎炎時，不如就躲進「義大世界購物廣場」Outlet的歐式室內長廊，漫步在一個個精品櫥窗前，全年2折起的優惠，更是讓媽媽不用再掏計算機出來精打細算，兒子女兒直接把信用卡奉上也毫不心痛！應有盡有的國際精品、休閒時尚、運動潮流和美妝保養等品項，讓全家人不只陪媽媽過節，也可以逛到屬於自己的高CP精品。

▲義大Outlet Mall眾多全球時尚品牌齊聚一堂，母親節禮物一站就能購足，Outlet價格還能省下荷包。

有別於一般Outlet的經營方式，義大是全國首創品牌直營的Outlet Mall，不斷引進獨家品牌，迄今已有多達700個品牌進駐，全年提供二折起的優惠。義大世界購物廣場總經理王香完表示，全台獨家打造的歐式異國風情，更是義大希望提供給顧客的獨特感受，不論何時來到義大，都能感受置身歐洲的購物休閒體驗。如果家有品味獨特的媽媽，先帶她到全台Outlet獨家品牌「德國時尚精品AIGNER」以及「義大利頂級時裝品牌Fabiana Filippi」準沒錯。除此之外，義大Outlet Mall也將歐洲奢華名品ARMANI、HUGO BOSS、Max Mara、AIGNER、DAKS、LEONARD，美式輕奢時尚代表COACH、POLO RALPH LAUREN、MICHAEL KORS、BROOKS BROTHERS、ck Calvin Klein，休閒時尚品牌GUESS、Tommy Hilfiger、PORTER INTERNATIONAL、Timberland、Roots、GAP，運動潮流品牌NIKE、adidas、PUMA、SKECHERS、converse、ABC Mart等多達700個全球時尚品牌「一網打盡」，不用飛到國外、也不用走訪多家百貨或花心力找國際代購，這一趟就能輕鬆無痛入手，為媽媽從頭到腳換上New Look。

▲運動時尚專區集結多家運動、潮流與休閒品牌，輕鬆演繹專屬於你的動時尚。

▲GUCCI、BURBERRY等眾多國際精品在「Luxury Mall」就能以全面3折起的價格購入，完美打造媽咪從頭到腳時尚魅力。

▲想獻上美容保養品，來到占地120坪半開架式自主購物空間「iGLAMOUR愛.迷人」，保證逛到不想出來。

▲「NewYork NewYork紐約新時區」集結BCBG、Theory等眾多全台獨家美式時尚品牌，打造新潮媽咪Look的時尚空間。

第一次來到「義大世界購物廣場」Shopping的遊客，也別擔心會逛到迷路，偌大的Outlet Mall打造多個全台獨家的主題概念店，選品風格明確，要讓全家人愈逛愈有精神！歐洲精品複合大店「Luxury Mall」，顧名思義集結了GUCCI、BURBERRY、Balenciaga、BOTTEGA VENETA、CELINE、YSL等20大歐洲直送的國際精品，讓媽媽挑到手痠。歐美精品鞋履配件複合店「Accessories Hall」，則擁有Roger Vivier、Salvatore Ferragamo、Sergio Rossi、Bally、Jimmy Choo等頂級精品鞋履品牌，適合「美鞋控」的媽媽為美足再添一雙質感鞋履。匯集美國多品牌複合大店「NewYork NewYork紐約新時區」，擁有BCBGMAXAZRIA、BCBGeneration、WALTER BAKER、Theory、Botkier、KENDALL+KYLIE、Andrew Marc、Cole Haan等美國總部直送的時尚潮流品牌，滿足年輕媽媽的fashion品味。至於，去年開幕就好評爆棚的「iGLAMOUR愛.迷人」，以全台最大、一站式購足美妝服務專門店的概念，搜羅歐美日韓20國百大品牌，包括彩妝、保養、香氛、髮品和美妝周邊小物一應俱全，完全能抱著尋寶的概念，入手一般藥妝店看不到的特殊商品，而全台獨家的FEMMUE、algologie、JUICE BEAUTY及SENSORI+更只有在這裡才能買到。

免出國也能狂嗑異國美食！揪媽媽「多人聚餐」超滿足

沉浸式的「偽出國享受」不只從街道、遊樂造景、購物品牌全面體驗，味蕾更是要嚐到來自異國的香料、風味，才更貼近過往的出國旅遊模式！難得帶著媽媽悠閒度假，一道道特色美食點起來，滿足全家人的口腹之慾。像是以啤酒入菜聞名的「金色三麥」、酸香道地的「紅舍泰式料理」以及端出經典韓料的「韓虎嘯」，皆為了母親節檔期規劃雙人～四人分享餐，另外還有1010湘、瓦城、牛角、好正點、勝博殿、肉多多火鍋和大阪王將等多家餐廳，就看媽咪當下「想去哪一國」大啖美食！

▲▼ 金色三麥、紅舍泰式料理、1010湘皆推出雙人～多人套餐，讓味蕾也一起體驗「出國嚐美食」的極致享受。

奢華浪漫行程套住媽咪的心！拍照打卡狂曬對媽咪的愛

想要與媽咪更有奢華浪漫的感受？入夜後的義大世界，無論是搭乘夜間128種炫麗燈光秀的義大摩天輪、在18分鐘內的轉動眺望大高雄夜景、走進宛如童話小鎮的繽紛彩色小屋魔法時光鐘，踏上擁有25萬顆千變萬化全彩燈珠的星悅光廊，害羞不敢向媽咪告白，就用一張張的打卡照片曬出對媽咪的愛。除此之外，即日起～5/8只要E卡會員消費滿額，義大Outlet Mall也會提供精美明信片1張，寫下想要對媽媽送上的祝福，或是直球不囉唆的「我愛妳」吿白，掛在館內的明信片牆上，絕對讓媽媽看得熱淚盈眶、心花怒放！

來到義大世界，不僅能享Outlet超值購物、暢玩主題樂園、入住國際級度假飯店，現在還能在全台唯一媲美國家級劇院的義大皇家劇院欣賞年度全新大秀「奇幻之旅」，40分鐘精彩絕倫的舞蹈特技與魔術演出，帶來最有異國度假氣息的華麗旅程。

▲義大皇家劇院全新年度大秀「奇幻之旅」，百老匯等級的精彩演出。

▲▼不疾不徐地從早逛到晚，璀璨的園區燈光設計襯著夜色，為媽媽送上最浪漫的母親節饗宴。

而在防疫期間，義大世界購物廣場也持續維持全館定時清潔消毒、所有服務人員與來館顧皆須配合量測體溫、佩戴口罩、採行實聯制(或出示臺灣社交距離APP)，全館主要主入口亦備齊防疫酒精或乾洗手液進行手部消毒，提供最安心的購物環境，讓大家帶媽咪來逛街用餐最放心。心動不如馬上行動！今年母親節的最佳幸福配方就是在義大世界盡情放閃對媽咪的愛，精品Outlet、美食饗宴、歐洲風情景致調配出專屬於你的獻愛配方。還在等什麼，趕快帶上媽媽或是孩子的媽來義大世界體驗歐洲浪漫假期吧！

寵愛媽咪國際名品推薦專區

▲▼Balenciaga手拿包、MICHAEL KORS Lita馬鞍包、ck Calvin Klein印花絲質前短後長洋裝、Longines浪琴表喜嵐系列玫瑰粉腕錶、點睛品-Daily Luxe炫幻鑽鐲等精品，平常下不了手，如今在全年2折起的「義大世界購物廣場」，再也沒有不買的理由！

義大世界購物廣場

高雄市大樹區學城路一段12號

客服專線 0800-656-080

官網 http://www.edamall.com.tw

線上購物 https://shop.edamall.com.tw

Facebook https://www.facebook.com/edaoutletmall

Instagram https://www.instagram.com/edaoutletmall_official

