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柯文哲酸「薛瑞元是婦產科」　蘇貞昌：該尊重任何科別專業

▲▼蘇貞昌 立法院邀請行政院長蘇貞昌備詢 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安因「身心俱疲」住院，衛福部長薛瑞元認為，如果沒有疾病徵兆，休息即可；而民眾黨主席柯文哲13日反擊表示，薛瑞元是婦產科，自己是急重症科，應該相信他的判斷。對此，行政院長蘇貞昌下午受訪時說，應尊重任何科別專業，不該趾高氣昂對人。

柯文哲13日到台南市替市議員候選人輔選，並接受媒體訪問。針對薛瑞元說高虹安身心俱疲，若不符合住院條件就住院，有濫用醫療資源嫌疑等言論，柯文哲直言，「其實高虹安當時去住院是我決定的，我看她當時的狀況，醫療上有很多考量，但在這種公開場合去講人家的病歷」。

柯文哲強調，自己是真的有看過病人，而薛瑞元是透過電視看病人，而且「他（薛瑞元）是婦產科，我是急重症外科，所以大家應該相信我當時的判斷。」如果住很多天是不對的，但住一天出院是OK的，在她極度耗弱情況下給她reset（重置、重設）。

對此，蘇貞昌下午接受媒體訪問時表示，任何科別專業都應該給人尊重，不應該趾高氣昂的態度對任何人，不該這樣歧視任何行業或任何認真工作的人。他認為，醫療資源很寶貴，很多診所、很多需要就診病患都大排長龍，如果有人因為身份耍特權，應該要接受社會公評，不要濫用醫療資源才符合社會期待。

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