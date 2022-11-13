蔣萬安打「矽谷經驗」牌　趙怡翔舉證質疑：為中國企業服務？

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安。（資料照／ETtoday攝影中心攝）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉日漸逼近，國民黨台北市長候選人蔣萬安在辯論會時，大打自己有矽谷律師經驗，引發外界議論。台北市大安、文山區市議員候選人趙怡翔發文指出，根據公開資料顯示，蔣萬安服務的是多家中國企業，其團隊也是專責處理中國的商業及法規環境。他質疑蔣「到底曾為矽谷新創，還是中國企業服務？他擔任律師期間與中國業界涉入有多深？擔任律師期間，是否曾接受任何中國國營企業的委任工作？」

趙怡翔質疑，經公開資料的查詢，他發現蔣萬安服務的則是多家中國企業，而其團隊也是專責處理中國的商業及法規環境。他舉證說，依據蔣萬安的個人Linkedin帳號，他2009年及2011年分別離開WSGR律師事務所及The Crone Law Group後，2011年2月在舊金山創立萬澤國際法務事務所（Chiang Law Office, P.C.），並邀集過去在The Crone Law Group的張姓同事（Matthew Z. Chang）擔任共同合夥人。

趙怡翔指出，張氏在公司介紹頁面上則寫得非常清楚，他的專業正於協助「中國企業進入美國資本市場」，並熟悉中國商業及法規環境；另一位同事James Shafer敘述中則寫道，專程負責位於中國的客戶，協助這些客戶進行國際交易手續。他詢問，「假設蔣萬安真的如他形容，專責處理美國新創公司的相關融資項目，為何需要兩位專注中國市場的同事？」

趙怡翔稱，原因很簡單，因為依據美國證券交易委員會網站，蔣萬安只有替中國企業服務的紀錄，其中一家是「中国清洁能源股份有限公司」（China Clean Energy Inc.），蔣萬安接受委任，於2012年9月4日親手協助該公司提供證券交易所需資料，並代表該公司做出個人擔保。

趙怡翔並指，另外間公司則是位於中國安徽省的臻鼎资源公司（Zhen Ding Resources）。這間公司主要業務就是在中國開採礦石，而可想而知此類公司與中國政府必須擁有的濃厚連結。依據美國證券交易委員會公開資料，蔣萬安也是接受這間公司委任，向美國相關單位提出背書。

趙怡翔表示，綜上，蔣萬安曾於2011年開設個人法律事務所，接受多間中國企業委任，這是錯誤或違法的作為嗎？不至於，但是當他2022年在選台北市長時，卻講出他在舊金山的律師工作是協助新創企業上市及融資，甚至還用「矽谷經驗」強調自己的政策訴求，這樣的說詞，就會與事實有一段落差。

趙怡翔呼籲，蔣萬安應該出面講清楚：第一，他擔任律師期間，是否曾接受任何中國國營企業的委任工作？第二，萬澤國際法務事務所是否曾接受過來自其父蔣孝嚴「買辦」工作上的任何業務？第三，曾協助中國企業提出相關背書並非不行，但是這經歷如何連接到他提到的「矽谷經驗」？他強調，接受中國業務不是錯誤，但掩蓋成在協助新創公司上市才是問題。