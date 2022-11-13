綠委接力挺黃偵琳　劉世芳陪掃街走到鞋墊脫落

▲鍾佳濱說，看到黃偵琳提出雙語班等政見，非常有遠見。（圖／記者許展溢翻攝）



記者許展溢／高雄報導

選戰進入倒數兩周最後階段，民進黨提名左營楠梓區市議員候選人黃偵琳請到屏東縣立法委員鍾佳濱力挺，兩人一起討論政策外，接著立委劉世芳也陪同在楠梓徒步掃街，只是途中發生插曲，劉世芳的鞋墊竟完全脫落，無法繼續再陪下去。

鍾佳濱指出，在立院擔任過教育文化委員會召委，看到黃偵琳提出雙語班、半導體產業專班等政見，非常有遠見，懂得要在台積電進駐之前超前部署，果然是在前市長陳菊、劉世芳團隊歷練多年的優秀政治工作者。鍾佳濱說，黃偵琳多年一直對公共事務充滿熱情，經過歷練，培養了專業，累積了經驗，現在是替故鄉打拼的最好時機。

▲▼劉世芳陪同掃街掃到鞋墊脫落（下圖）。（圖／記者許展溢翻攝）



黃偵琳表示，鍾佳濱是立法院修憲委員會的召委，加上自己的兒子今年剛滿18歲，因此邀請鍾佳濱一起穿上高中制服，宣傳18歲公民權的修憲複決案，18歲公民權是不分黨派的議題，是要讓年輕人與下一代擁有決定自己未來的權利，呼籲11月26日大選也務必支持18歲公民權修憲複決。

黃偵琳結束車隊掃街後，立刻由劉世芳陪同在楠梓徒步掃街，掃街途中發生插曲，劉世芳的鞋墊完全脫落，無法繼續陪同。劉世芳說，最近一直陪黃偵琳徒步掃街，挨家挨戶拜票，鞋子才會壞掉，真的要拜託左楠的鄉親，多一票搶救新人黃偵琳。