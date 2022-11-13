影／12秒看「最美里長」陳紫渝多夯！曝真心狂撩粉絲：我只有你們

記者呂晏慈／新北報導

新北市永和區永福里里長候選人陳紫渝因外型亮麗，被封為「最美里長候選人」，陳紫渝競選服務處成立大會13日上午在永和國中大門口登場，湧入3百多名粉絲想一睹芳顏，甚至有遠從高雄而來的粉絲，準備要讓陳在白色衣服上簽名當「傳家寶」，會後更在服務處前排隊合影，人龍目測破百公尺。

▼陳紫渝今天在服務處茶會後與支持者合影。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

陳紫渝上台致詞時，剛開口打招呼「Hello，大家好」，就引發粉絲陣陣歡呼。她感性地說，今天能夠跟大家見面，真的非常感恩，她從政初衷是希望將這20年來永福里里民沒有享受過的生活品質還給家人，每一次路口拜票或逐戶拜訪，她都非常珍惜與里民相處的時間。

陳紫渝還說，永福里的現任里長擁有許多優勢和資源，「而我只有你們」，「謝謝來自網路上的你們替我加油」，也說有支持者紛紛尋找自己住在永福里的長輩、朋友們，要替自己加油，「你們所有人就是我最強、最勇的服務團隊，是我最強的後盾，謝謝你們」。

陳紫渝喊話說，希望11月26日里民們可以出門投票，給她一個服務的機會，以及一個改變永福里的機會，「我們不怕改變，只怕一成不變」。

陳紫渝昨天剛過24歲生日，1年多前才從德明財經科技大學財金系畢業，曾擔任人壽理賠專員，父親陳昱庭是現任國民黨籍協和里長，母親唐媺琴曾於2018年以無黨籍參選永福里里長，但未如願當選，今年陳以無黨籍身份披掛參選，今年8月開設粉專以來就引發高度關注，被網友封為「最美里長候選人」。

對於今天會場湧入破百人，其中超過一半都是年輕面孔，陳紫渝會前受訪表示，很感謝大家遠道而來，參加這次的競選總部成立大會。媒體另關注，陳發出的臉書文按讚數比許多立委還高，對此有什麼想法？她說，「很感謝大家的抬愛，我自己沒有想過說會有這樣的熱度，很謝謝大家的支持和關心」。

此外，陳紫渝提出9項政見，分別為「e化平台」、「成立巡守隊及環保志工」、「舉辦里民文康活動」、「溫暖社區」、「成立健康守護站」、「優化環境維護」、「社區安全」、「免費法律諮詢」以及「防災社區」。她強調，自己未來會是用心傾聽里民聲音的專職里長，必定為里上帶來最暖心的服務，並以最快的效率解決里民提出的問題。