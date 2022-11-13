方向燈剛打...白車國道「任性切」遭大貨車擊落　驚悚影片曝！

記者許權毅／台中報導

國道3號南下191.2k處10日發生一起擦撞事故，一輛轎車行駛於內側車道，要變換至中線時，不慎撞上行駛於中線的大貨車，兩車碰撞後再往外側護欄衝去，後方兩輛大車趕緊煞車，未造成追撞。警方表示，雙方駕駛皆無受傷，詳細肇責釐清中。

▲國道3號191.2k處10日傳出轎車擦撞大貨車事故。（圖／翻攝自Facebook／八卦村-行車紀錄器影片上傳中心）

事發在10日中午12時47分，民眾行車紀錄器拍下整個過程，一輛白色轎車行駛於國3內側車道，疑似因內線被佔用、車速緩慢，想往中線車道變換，不料駕駛剛打完方向燈不到1秒鐘就切，更沒注意中線有一輛大貨車，直接從左側撞上大貨車，白車在中外車道打滑、保險桿掉落，大貨車則往路肩開去，慢慢停下，雙方駕駛均無受傷、受困。

▲白車撞上大貨車後，在中外車道失控打滑，所幸後車及時煞車，沒有造成追撞。（圖／翻攝自Facebook／八卦村-行車紀錄器影片上傳中心）

國道第七大隊大甲分隊表示，初判肇因是白色自小客車變換車道不當。影片被目擊網友上傳網路後，許多人痛批「看也不看，想切就切」、「說變換車道就馬上變換，都不用看安全距離的」、「內線超車被佔用，切車道不注意後方，又不保持車距」。