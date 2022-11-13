黃珊珊嗆：蔣萬安過去「沒全力為北市打拚」　不了解台北的進步

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安12日批評，台北市過去幾年發展停滯，並緊咬台北市長柯文哲上任後的捷運、社宅、大巨蛋目標。無黨籍台北市長候選人黃珊珊13日回擊，蔣萬安可能是最近才要全力為台北市打拚，之前沒有很全力，才不太了解台北市的進步，「不需要一直重複了，因為你不說，還不知道你對台北市這麼不了解。」

▲黃珊珊走訪東湖市場。（圖／記者黃國霖攝）

黃珊珊13日上午走訪東湖市場，會前接受媒體訪問。針對蔣萬安批評柯市府讓台北市一成不變，黃珊珊表示，台北市有無進步，台北市民最清楚，「蔣萬安可能是最近才要全力為台北市打拼，之前可能沒很全力，所以不太了解台北市的進步。」

黃珊珊指出，台北市的進步，社宅再怎麼蓋，都比全國加起來還要多，如果蔣萬安沒看到台北市的進步，就是忽略市民8年內對台北市的要求，也忽略456個里長、63位議員的努力，「我覺得這部分不需要再一直重複了，因為蔣萬安不說，還不知道蔣萬安對台北市這麼不了解。」

至於蔣萬安近期言論與民進黨台北市長候選人陳時中有些重疊？黃珊珊說，因為這2人拿不出新東西，只好一直用這種方式，「台北市的進步，是台北市民有目共睹的，台北市民這8年也沒有在睡覺。」接下去要做很多事情，包括相關重大建設並未因還債570億元而減少。

黃珊珊強調，接下去要蓋社宅、一殯、五大市場改建，所有事情都沒有停滯，只是目前做到一半，需要一個「熟手」來上路，「但對於他們而言，他們當然不知道之前發生什麼事，更不能期待他們之後會做什麼事。」

另外，關於蔣萬安座車也被拍到違規停車75分鐘，黃珊珊認為，選舉期間的公務車駕駛要特別注意，尤其是候選人要以身作則，如果發生這種狀況的話該罰就罰。