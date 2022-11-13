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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

多圖／破百粉絲跨區力挺「最美里長」　陳紫渝笑容電暈粉絲

▲▼最美里長陳紫渝競選服務處成立茶會。（圖／記者李毓康攝）

▲「最美里長候選人」陳紫渝競選服務處成立茶會。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈／新北報導

新北市永和區永福里里長候選人陳紫渝因外型亮麗，被封為「永和IU」等稱號。陳紫渝競選服務處成立大會13日上午於永和國中大門口舉辦，跨黨派新北市議員派員與會，更湧入逾百名里上鄉親力挺，還有不少遠道而來的粉絲想一睹芳顏，現場眾人揮舞中華民國國旗，高喊「陳紫渝，凍蒜」，氣氛沸騰。

陳紫渝昨天剛過24歲生日，1年多前才從德明財經科技大學財金系畢業，曾擔任人壽理賠專員，父親陳昱庭是現任國民黨籍協和里長，母親唐媺琴曾於2018年以無黨籍參選永福里里長，但未如願當選，今年陳以無黨籍身份披掛參選，今年8月開設粉專以來就引發高度關注，被網友封為「最美里長候選人」。

陳紫渝會前受訪說，外型還不錯對她第一印象是有加分的，但是最主要還是跟人群相處下來的感覺，才是大家最在乎的事情；另對於被封為「最美候選人」等頭銜，陳謙稱說，每位候選人都有自己的特色和發光發熱的地方，大家有心為了家園付出，都是非常好的想法。

▲▼ 最美里長陳紫渝競選服務處成立茶會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 最美里長陳紫渝競選服務處成立茶會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 最美里長陳紫渝競選服務處成立茶會。（圖／記者李毓康攝）

陳紫渝提出9項政見，分別為「e化平台」、「成立巡守隊及環保志工」、「舉辦里民文康活動」、「溫暖社區」、「成立健康守護站」、「優化環境維護」、「社區安全」、「免費法律諮詢」以及「防災社區」。她強調，自己未來會是用心傾聽里民聲音的專職里長，必定為里上帶來最暖心的服務，並以最快的效率解決里民提出的問題。

此外，對於今天會場湧入破百人，其中超過一半都是年輕面孔，陳紫渝表示，很感謝大家遠道而來，參加這次的競選總部成立大會。媒體另關注，陳發出的臉書文按讚數比許多立委還高，對此有什麼想法？她說，「很感謝大家的抬愛，我自己沒有想過說會有這樣的熱度，很謝謝大家的支持和關心」。

值得一提的是，有3名政治大學學生一早就從文山區趕來，自稱是陳紫渝的「頭號粉絲」，還帶了紫色手機當作幸運物。他們說，雖然自己不是這個選區的里民，但支持優秀的候選人是不分地區的，也希望有機會和陳合影。

▲▼最美里長陳紫渝競選服務處成立茶會，許多年輕民眾到場支持。（圖／記者李毓康攝）

▲▼最美里長陳紫渝競選服務處成立茶會，許多年輕民眾到場支持。（圖／記者李毓康攝）

▲▼最美里長陳紫渝競選服務處成立茶會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼最美里長陳紫渝競選服務處成立茶會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼最美里長陳紫渝競選服務處成立茶會。（圖／記者李毓康攝）

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