台北市政非1、2個月可上手　黃珊珊：看不到陳時中「即戰力證明」

記者袁茵／台北報導

面對無黨籍台北市長候選人黃珊珊過去屢喊「即戰力」，民進黨台北市長候選人陳時中12日於政見發表會批評，黃擔任副市長3年期間，社宅、都更沒有進度，毫無即戰力可言。對此，黃珊珊13日回擊，陳時中的即戰力在哪，目前還看不到證明。

▲黃珊珊走訪東湖市場。（圖／記者黃國霖攝）

黃珊珊13日上午走訪東湖市場，會前接受媒體訪問。針對陳時中稱字典沒有仇恨等言論，黃珊珊表示，「他的字典裡面有什麼，這我不知道，但2300萬人都不太了解他的字典裡有什麼。」至於民進黨造勢時，主席蔡英文再度打出「抗中保台」牌，黃珊珊認為，民進黨沒有意識型態，就不會選舉了。

另外，關於陳時中12日於政見發表會時批評黃珊珊沒即戰力，黃珊珊說，台北市對城市進步做這麼多事情，大家有目共睹，不需要去抹滅，「他們不太了解台北市的進步，就請好好做功課。」所謂「即戰力」是要面對現在進行的台北市所有事情，但陳時中連關不關水門，都不知道整個操作程序，「他的即戰力在哪裡，到現在還看不到任何證明。」

黃珊珊強調，台北市是一個非常大的城市，不是一個上來的人用1、2個月就可上手，無縫接軌這事情非常重要，「我們期待看到他們拿出比較具體的方式，而不是每天在那口水。」