台北國際旅展周五登場　農遊產品滿千折百無上限

▲台北國際旅展周五登場，林務局推出38條森林旅遊行程。（圖／林務局提供）

記者楊惠琪／台北報導

全台規模最大的「2022台北國際旅展」將於11月4日至11月7日在台北南港展覽館登場，農委會設置「農遊超市館」、「農遊伴手館」、「國家森林館」及「優遊農村館」四大展區，嚴選全台各地農漁特產，還推出買千折百、滿500元送50元優惠活動，另規劃森林遊樂區、農村在地遊等主題行程。

農委會表示，「農遊超市館」集結全台230家農場、超過700項農遊商品，包含茶、米、花卉、果、蔬、禽、畜、蜜蜂、雜糧、咖啡、漁撈養殖、娛樂漁業等17類特色農遊體驗商品，還有農場住宿，方便民眾一站式下訂需求；全館消費滿千折百無上限、加碼消費滿額500元送農粉幣及滿額送獨家聯名保溫瓶等優惠。

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「農遊伴手館」展示111年度農遊伴手入選商品，與超過百項具在地特色及風味的農遊伴手禮，像是張媽媽休閒農場桑葚果醬及桑葚汁、喜樂可可咖啡園可可豆茶等熱銷商品；現場單筆消費滿額500元即贈送農粉幣1張（面額50元）、滿1000元送農粉幣2張（以此類推），還可參加價值2500元農場住宿券抽獎。

除了農漁特產伴手禮外，林務局「國家森林館」規劃森林遊樂區39條優惠行程，現場報名享優惠價格。「優遊農村館」則精選出適合冬旅、春遊的33條當季特色農村體驗遊程，在旅展期間推出10%以上的優惠折扣或滿額贈禮。詳情可至「農業易遊網」及「山林悠遊網」官網查詢。