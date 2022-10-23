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保護超萌「會飛的蘋果」　林務局號召「草鶚保護聯盟」成軍

▲草鶚獨特的心型臉，猶如剖半的蘋果，常被戲稱為「會飛的蘋果」。（圖／農委會林務局提供）

▲草鶚獨特的心型臉，猶如剖半的蘋果，常被戲稱為「會飛的蘋果」。（圖／農委會林務局提供）

記者楊惠琪／台北報導

瀕臨絕種的保育類動物草鴞，是台灣已知12種貓頭鷹中，唯一在草生地棲息繁殖的留鳥，因為草鶚獨特的心型臉，猶如剖半的蘋果，常被戲稱為「會飛的蘋果」，近來生存環境面臨威脅，農委會林務局號召國內草鶚保育相關團體、研究機構和政府組織，組成「草鶚保護聯盟」，推動草鶚保育。

林務局嘉義林區管理處與屏東林區管理處，日前舉行「2022年草鴞保育成果交流會議」，邀集涉及草鴞保育的農業、交通、水利、國家公園、大學以及NGO等24個夥伴單位，會中由各單位代表共同簽署「草鴞保育聯盟合作宣言」，宣告草鴞保育聯盟成立。

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▲草鶚獨特的心型臉，猶如剖半的蘋果，常被戲稱為「會飛的蘋果」。（圖／農委會林務局提供）

▲草鶚正面臨棲地喪失與劣化、鼠藥毒害、人為獵捕等威脅。（圖／農委會林務局提供）

林務局嘉義林區管理處指出，草鴞主要分布區域以嘉義、台南、高雄、屏東等縣市的淺山與平原草生地為主，正面臨棲地喪失與劣化、鼠藥毒害、人為獵捕等威脅，此外，因為基礎資訊、社會上保育認知不足，都是草鴞生存不易的原因，因此草鴞保育需要整合更多團體和組織資源，以及更多的調查與研究提供草鴞保育更詳盡的資訊。

由政府機關、學術單位和保育團體跨領域組成的「草鴞保育聯盟」，日前已共同簽署「草鴞保育聯盟合作宣言」，將透過維護及營造繁殖及覓食棲地、降低非刻意獵捕導致的傷亡、降低鼠藥及其他毒物中毒情形、掌握族群趨勢，增加必要的生物學及生態學知識、提升關鍵地點以至於全國民眾對草鴞保育的認知與支
持等行動，推動草鶚保育工作。

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