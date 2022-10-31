夜遊大雪山看「動物夜生活」　林務局「38條森林旅行」旅展搶客

▲國際旅展將登場，林務局推出38條森林旅遊行程。（圖／林務局提供）

記者楊惠琪／台北報導

全台規模最大的「2022台北國際旅展」將於11月4日至7日在南港展覽館登場，由林務局籌劃的「國家森林館」，把國家森林遊樂區與周邊景點，規劃38條森林旅遊行程，旅展期間加碼推出「幸福轉輪盤」活動，有機會抽中森林遊樂區門票5折起優惠。

林務局表示，隨著邊境解封，國人外出旅遊信心和意願大幅提升，除了出國度假外，不妨走入山林，安排擁抱自然的國旅假期，本次展館以「森林療癒、生態探索、永續旅遊、人文對話」四大主題切入，現場規劃竹林、互動式花朵等裝置，歡迎民眾逛展體驗。

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林務局指出，今年結合台灣高鐵及旅行業等策略聯盟業者推出旅遊產品，包括先前廣獲好評的「夜探大雪山2日遊」，帶領遊客夜探大雪山，觀賞山羌、長鬃山羊及白面鼯鼠的夜生活；還有高鐵與阿里山林鐵「阿里山曙光2日遊」、季節限定的「太平山山毛櫸步道之旅」，及適合闔家同行的「林田山林業文化園區3日遊」、以及每日出發的「觀霧1日遊」等行程，在這次旅展中都提供優惠價。

「國家森林館」展覽期間安排2場達人講座，11月5日由芳療專家溫佑君分享台灣原生植物的香氣人文故事，11月6日有森林系創作歌手森淮的表演。國際旅展展覽詳情可上官網查詢，林務局「國家森林館」相關訊息可上林務局官網。