森入生活「古蹟逛展」　台灣國產材家具「吸碳神器」

▲「森入生活─國產・材好・設計」今起在市定古蹟新芳春茶行登場。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

由農委會林務局、北市文化局與台北科技大學木藝中心共同主辦的「森入生活─國產・材好・設計」今（3日）起在台北市市定古蹟新芳春茶行登場，以台灣國產材的設計研發與產學合作，展出60件運用國產材設計製作的椅、凳、桌、几、櫃等家具，呼籲民眾多使用國產材所製的「負碳家具」，實踐永續淨零環境。

「森入生活─國產・材好・設計」展今舉行開展記者會，林務局局長林華慶表示，森林可說是天然的「吸碳神器」，存碳的木材，能取代高碳排的塑膠、鋼鐵材料，並為生活帶來質感，台灣國產木材不但紋理優美、品質優良，更有溯源機制能確保不傷害天然林，是兼顧生態與健康的好建材。

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北科大木藝培育暨設計研發中心主任陳殿禮今也發表同名新書《森入生活─國產．材好．設計》，將多年來與林務局合作國產材家具設計作品的歷程及經驗集結成書，呼籲大家使用國產材所製的「負碳家具」，實踐永續淨零環境。

北市文化局副局長陳譽馨指出，這次展覽地點「新芳春茶行」落成於1934年，是大稻埕區域完整保留的住商混和洋樓，結合了茶行、烘焙茶工廠、倉庫及住宅等機能，展覽巧妙融合了新芳春茶行的建築空間與國產木材家具的優雅氛圍，邀請民眾假日來趟「遊古蹟、逛展覽」。

「森入生活—國產．材好．設計展」展覽開放訊息：

展覽地點：新芳春茶行(台北市大同區民生西路309號)

展覽期間：111年11月3日至12月31日

開放時間：每週三至週日上午10點至下午6點

聯絡電話：02-7756-3910