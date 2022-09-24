陸多地下令「集中隔離自費」！不付錢將追責　網一算帳怒斥：搶錢

▲陸兩地對集中隔離收費。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

雲南省、重慶市等地部分地區近日宣布對入住集中隔離場所人員採收費管理，每人每天費用100至300元（人民幣．下同）不等，引起輿論關注。許多網民反應負面怒斥，民眾疫情下本已拮据，集中隔離點還要高額收費根本「搶錢」。

據《海報新聞》報導，9月22日晚間，雲南省鎮雄縣委宣傳部官方公眾號「微鎮雄」發布消息稱，從鎮雄縣新冠肺炎疫情防控指揮部獲悉，從 2022年9月21日零時起，鎮雄決定對所有新入住集中隔離場所人員實行收費管理。

收費標準方面，陽光留觀點、縣二院留觀點、五德養老院留觀點、赤水源集中隔離點，按每人每天100元（人民幣，下同）的標準，收取隔離期間生活服務費用；斯威特賓館、安曼賓館等城區集中隔離場所，按每人每天150元的標準，收取隔離期間生活服務費用；其餘各鄉鎮集中隔離場所，按每人每天不超過150元的標準，收取隔離期間生活服務費用。

通報顯示，所有被隔離人員在入住隔離場所時，須按標準現場一次性支付費用。各集中隔離場所每次收取完費用後，須及時規範開具發票。各集中隔離場所在隔離對象入住前，會及時告知收費標準，並做好政策講解相關工作；隔離人員拒不支付費用、提交虛假證明材料或拒不配合集中隔離場所相關規定要求的，將交由公安部門依法依規追究法律責任。

此外，重慶市長壽區在9月21日也發布了針對新冠肺炎疫情防控集中隔離場所實行收費管理的通告。通告顯示，鑒於當前疫情防控形勢嚴峻複雜，為加強集中隔離點規範管理，經長壽區新冠肺炎疫情防控領導小組研究，決定對在長壽區集中隔離醫學觀察的人員，在集中隔離期間收取一定的食宿費用。

收費標準為晏家二期公租房隔離點收取300元/人/天（含餐費60元/人/天）；隔離酒店房費按徵用酒店協議的客房價格進行收取，餐費按60元/人/天收取。針對在長壽區集中隔離場所隔離管控的人員，自2022年9月21日零時起開始計收，入住時由所在隔離點（酒店）一次性進行預收，解除隔離時進行統一結算。

通告還顯示，為體現疫情防控人文關懷，結合長壽區集中隔離場所管理實際，對遵守疫情防控政策，擁有長壽區戶籍的人員；在長壽區實際工作並繳納社保的人員；在長壽區購房或實際居住並能提供居住證明（居住證）的人員；醫生、學生（在長壽區就讀或直系親屬符合上述三類情形之一的）；上級發布政策要求新排查某地區時，已在長壽區且需要集中隔離的人員；其他經認定可實行費用減免的人員可以申請減免隔離期間食宿費用。

通告還強調，集中隔離對象入住的隔離場所，由隔離點管控組統一安排，隔離人員應按規定支付由個人承擔的相關費用，拒不支付的或以虛假資料騙取減免的，依法追究相關法律責任。

事件引起熱議，紅星新聞、百度百家號創作者質疑地方收費太貴，其中，以重慶長壽區為例，當地最低工資標準不過每月2100元人民幣，每天收人民幣60元餐費已高出正常水準，更別說公租房隔離點一天總共要收人民幣300元，隔離7天一個月工資就飛了。

網友不爽稱，「這是地方財政不足的必然結果」、「希望所有防疫愛好者都經歷10遍他們所崇尚的封控」、「那些支持者要麼就是防疫愛好者，要麼……做疫情生意的」。